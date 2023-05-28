Нейтральная Австрия выделяет 2 млн евро на разминирование в Украине

Ранее в Австрии возникли дебаты по поводу выделения средств для помощи Украине с разминированием.

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Деньги на оборудование для разминирования поступят из Иностранного фонда помощи в чрезвычайных ситуациях МИД Австрии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Австрия выделит 2 млн евро в Международный трастовый фонд (ITF). Деньги на оборудование для разминирования поступят из Иностранного фонда помощи в чрезвычайных ситуациях МИД Австрии, передает Ö24.

"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования", – заявил Нехаммер.

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Вице-канцлер Вернер Коглер пояснил, что Австрия вносит свой вклад в защиту от опасных для жизни взрывов мин и "помогает обеспечить, чтобы украинские дети снова могли посещать детские сады и школы".

"И мы укрепляем продовольственную безопасность, давая возможность фермерам снова обрабатывать свои поля", – отметил Коглер.

Ранее в Австрии возникли дебаты по поводу выделения этих средств. Министр обороны Клаудия Таннер выступала против участия государства в разминировании Украины до завершения боевых действий, считая это нарушением конституционного нейтралитета. Таннер считала, что помощь в разминировании должна предоставляться только после завершения войны.

Против какого-либо участия Австрии в помощи Украине с разминированием выступили также в оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы.

В то же время президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал к немедленной помощи Украине с гуманитарным разминированием.

Как сообщал Главред, ранее в австрийском Министерстве юстиции заявили, что страна выполнит свои обязательства в качестве участница Римского статута и арестует президента страны-агрессора России Владимира Путина в том случае, если он окажется на территории австрийского государства и передаст его Гааге.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что политическое руководство страны-агрессора России должно быть привлечено к ответственности за военные преступления против Украины. Но Западу придется продолжать контактировать с РФ на различных международных площадках, в частности, в рамках ОБСЕ и ООН.

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