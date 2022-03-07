Австрия передала Украине гумпомощь: груз поедет в регионы с самой тяжелой ситуацией

Республика Австрия поддержала Украину в противостоянии с российским нашествием и передала нашему государству гуманитарный груз. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

"Только что в пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" провел встречу с нашими австрийскими партнерами, среди которых представители парламента Республики Австрия и дипломаты", – отметил он в своем Телеграмм-канале.

"Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, которую мы безотлагательно отправим в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация", – продолжил глава ОВА.

По его словам, в рамках сотрудничества была проведена и встреча парламентариев Украины и Австрии.

"Благодарим представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку", – написал Виктор Микита.