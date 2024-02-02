В Украину хотят привлечь иностранцев для разминирования: что придумали в Кабмине

В правительстве хотят ввести сертификацию операторов противоминной деятельности. В Кабинете министров рассказали, зачем это нужно.

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В Украину хотят привлечь иностранцев для разминирования / коллаж: Главред. фото: УНИАН

Сегодня, 2 февраля, Кабинет министров принял на заседании решение о запуске проекта единой унифицированой процедуры сертификации операторов противоминной деятельности. Информация об этом появилась на сайте Министерства экономики Украины.

Согласно словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, в Украине нужно оптимизировать все составляющие комплекса противоминной деятельности, чтобы процесс очистки и разминирования территории Украины ускорился.

"Сертификация операторов противоминной деятельности – одно из очень важных направлений. Украина заинтересована в привлечении как можно большего количества операторов – и иностранных, и отечественных", – отметила Свириденко. видео дня

Также она добавила,что данный проект должен создать здоровую конкуренцию и сформировать рыночные цены на услуги по разминированию, что по итогу приведет к экономии средств. К тому же, унифицирование сертификации сделает ее более понятной для операторов и уменьшит бюрократию.

Помимо прочего, проект сформирует четкие одинаковые правила для всех и тогда отдельные предприятия смогут работать в сфере противоминной деятельности по более прозрачной схеме.

Как известно, действие проекта рассчитано на два года и для его разработки юыли привлечены и Минобороны и ГСЧС и иностранные эксперты в сфере ПМД.

"Ключевое – мы приводим к единому знаменателю подходы к сертификации для всех центров по сертификации. До сегодняшнего дня подходы в центрах Минобороны и, например, ГСЧС отличались. Теперь оператор, обращаясь к любому центру сертификации, должен будет подавать единый набор документов, проходить единые процедуры и т. д. Второй важный момент – сертификация четко поделена на три этапа – каждый со своими требованиями, процедурами, сроками их прохождения, и в принципе имеем конечную цель максимально цифровизировать процессы сертификации", – добавил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

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