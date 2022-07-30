"Новейшие" технологии: оккупанты пошли на разминирование с пластиковой бутылкой и палкой

Оккупанты пошли на разминирование с пластиковой бутылкой/ УНИАН, Reuters

Российские захватчики снова оконфузилась, ярко продемонстрировав, насколько необеспеченные всем необходимым солдаты так называемой "второй армии мира". В то время, как саперы Украины и всего цивилизованного мира имеют необходимое оборудование для разминирования местности, оккупанты ходят на такие задания с палкой и пластиковой бутылкой.

Соответствующее видео применения захватчиками "передовых пластиковых технологий" было обнародовано в Telegram-канале "Третья сила". При этом ролик попал в сеть от самих оккупантов.

Как отметили в ролике захватчики, с помощью бутылки они пытались избавиться от противопехотной мины нажимного действия ПФМ-1.

На записи видно, как оккупант пытается захватить противопехотную мину обрезанной бутылкой, которая привязана к деревянной палке, чтобы таким образом перенести опасную находку. При этом российский захватчик даже не имеет специализированной одежды, которую нужно одевать в таких случаях, чтобы защититься от взрыва.

Напомним, правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Такие авто относятся к такому же типу машин, какими пользовались норвежские силы в Афганистане.

Ранее стало известно, что Украина запустила процедуру возвращение тел погибших в оккупированной Еленовке украинских военнопленных. Однако наше государство еще не получило списки украинских военнопленных, погибших в Еленовке, хотя у российской стороны такие данные уже есть.

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