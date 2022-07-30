Спецотряд "инсульт и ревматизм": в Сети высмеяли батальон наемников РФ "Тигр"

Новобранцы "Тигра" - мужчины предпенсионного возраста, с характерной внешностью обремененных хроническими заболеваниями и злоупотреблением алкоголя.
Катастрофические потери российских оккупантов в Украине вынуждают кремлевскую верхушку проводить в РФ скрытую мобилизацию.
Новых наемников заманивают на войну обещаниями щедрых выплат. Как правило, на такие уговоры клюют жители забитой российской провинции, где процветает нищета и повальный алкоголизм. В Приморье власти бодро отрапортовали о формировании батальона "Тигр".
Отмечается, что после прохождения программы подготовки новые наемники Путина отправятся в Украину убивать мирных граждан и заниматься мародерством.
При этом в Сети обратили внимание на то, что большинство новобранцев "Тигра" - мужчины предпенсионного возраста, с характерной внешностью обремененных хроническими заболеваниями и злоупотреблением алкоголя:
- "Спецотряд инсульт и ревматизм";
- "Люди врут, просто едут за деньгами";
- "Удобрения для украинской земли, и корм собакам";
- "Пушечный мясо";
- "Охранники Пятерочки. Все как один";
- "Zомби!";
- "Перестарки - мяско подоспело, отлично. Семачки с собой захватите сырые".
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Ранее сообщалось, что в связи с существенным истощение оккупационных войск РФ в боях в Украине, в РФ формируются так называемые добровольческие батальоны для участия в продолжении агрессии.
Новые батальоны оккупантов формируются по всей РФ. По оценкам аналитиков, более 30 тысяч добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды армии захватчиков.
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