Спецотряд "инсульт и ревматизм": в Сети высмеяли батальон наемников РФ "Тигр"

Батальон наемников РФ "Тигр" / Скриншот

Катастрофические потери российских оккупантов в Украине вынуждают кремлевскую верхушку проводить в РФ скрытую мобилизацию.

Новых наемников заманивают на войну обещаниями щедрых выплат. Как правило, на такие уговоры клюют жители забитой российской провинции, где процветает нищета и повальный алкоголизм. В Приморье власти бодро отрапортовали о формировании батальона "Тигр".

Отмечается, что после прохождения программы подготовки новые наемники Путина отправятся в Украину убивать мирных граждан и заниматься мародерством.

При этом в Сети обратили внимание на то, что большинство новобранцев "Тигра" - мужчины предпенсионного возраста, с характерной внешностью обремененных хроническими заболеваниями и злоупотреблением алкоголя:

"Спецотряд инсульт и ревматизм";

"Люди врут, просто едут за деньгами";

"Удобрения для украинской земли, и корм собакам";

"Пушечный мясо";

"Охранники Пятерочки. Все как один";

"Zомби!";

"Перестарки - мяско подоспело, отлично. Семачки с собой захватите сырые".

Читайте такжеПутину не хватает "пушечного мяса": РФ сколачивает 30-тысячную армию "добровольцев" - CNN

Ранее сообщалось, что в связи с существенным истощение оккупационных войск РФ в боях в Украине, в РФ формируются так называемые добровольческие батальоны для участия в продолжении агрессии.

Новые батальоны оккупантов формируются по всей РФ. По оценкам аналитиков, более 30 тысяч добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды армии захватчиков.

Читайте еще: