"Знаем о нем всё": Украина запустила преследование оккупанта, который замучил до смерти бойца ВСУ

Украина запустила преследование оккупанта, который замучил бойца ВСУ/ Telegram Геращенко, Facebook Лубинец

Украина установила личность российского оккупанта, который пытал украинского военнопленного и отрезал ему гениталии канцелярским ножом, пока другие захватчики снимали это на видео. Украинским органам власти известна вся информация не только о самом преступнике, но и о его родственниках.

Это позволило запустить процессы, при которых оккупант не сможет чувствовать себя спокойно даже на территории России. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

"Мы уже знаем всё об этом человеке, в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас есть всё, абсолютно всё о нем, даже о его родственниках. В юридическом смысле запросы отправлены также к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле тоже запустили процессы", – отметил Лубинец.

Он сообщил, что в украинском суде максимально быстро должно состояться рассмотрение и должен быть вынесен приговор.

По словам омбудсмена, приговор украинского суда по этому делу потом станет частью будущего международного уголовного трибунала, во время которого будут рассматриваться военные преступления РФ против Украины. Этот факт зверств российских захватчиков будет еще одним доказательством против России.

Также Лубинец отметил, что уже стартовали процессы, которые не позволят окупанту, который убил украинского военного, чувствовать себя спокойно даже на территории РФ. По словам омбудсмена, "есть очень много людей, которые объявили вознаграждение за уничтожение этого лица".

Он добавил, что международные правоохранительные органы уже подтвердили, что упомянутый оккупант так просто теперь не сможет выехать из России – его сразу задержат и передадут Украине.

Ранее имя оккупанта-палача сообщал советник министра МВД Антон Геращенко. Согласно обнародованным данным, это Арошанов Виталий Валерьевич. Также Геращенко опубликовал номера телефонов негодяя и адрес его проживания. Оказалось, что изверг проживает в городе Элиста (Российская Республика Калмыкия).

Напомним, на днях в сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. На страшные кадры отреагировали в Офисе президента Украины. Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия – страна каннибалов, которые наслаждаются пытками и убийствами.

Ранее стало известно, что Украина запустила процедуру возвращение тел погибших в оккупированной Еленовке украинских военнопленных. Однако наше государство еще не получило списки украинских военнопленных, погибших в Еленовке, хотя у российской стороны такие данные уже есть.

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