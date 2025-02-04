ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

Кратко:
- ВСУ получили на вооружение новый роботизированный комплекс
- Он будет помогать бойцам проводить эвакуацию раненых, транспортировать боеприпасы
- Также такой робот может выполнять огневое поражение врага
Вооруженные силы Украины получили новый наземный роботизированный комплекс "Гимли", который будет помогать украинским защитникам работать в самых сложных условиях. Новую роботизированную систему официально допустило к использованию Минобороны Украины.
Теперь эта беспилотная платформа будет работать на передовой, выполняя широкий спектр задач. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, такой роботизированный комплекс может эвакуировать раненых, транспортировать боеприпасы, имущество и даже выполнять огневое поражение врага.
"Благодаря бесшумному электродвигателю он остается малозаметным, а компактные размеры позволяют легко транспортировать его в любую точку боя. Полного заряда аккумулятора хватает на несколько часов непрерывной работы, что делает его надежным помощником для украинских военных", - отметили в Минобороны.
Такой роботизированный комплекс официально станет частью оснащения ВСУ.
Война в Украине - последние новости
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