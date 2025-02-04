ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

Новый роботизированный комплекс может эвакуировать раненых, транспортировать боеприпасы, имущество и даже выполнять огневое поражение врага.

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ВСУ получили на вооружение нового робота "Гимли"/ коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины

Кратко:

ВСУ получили на вооружение новый роботизированный комплекс

Он будет помогать бойцам проводить эвакуацию раненых, транспортировать боеприпасы

Также такой робот может выполнять огневое поражение врага

Вооруженные силы Украины получили новый наземный роботизированный комплекс "Гимли", который будет помогать украинским защитникам работать в самых сложных условиях. Новую роботизированную систему официально допустило к использованию Минобороны Украины.

Теперь эта беспилотная платформа будет работать на передовой, выполняя широкий спектр задач. Об этом сообщили в Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, такой роботизированный комплекс может эвакуировать раненых, транспортировать боеприпасы, имущество и даже выполнять огневое поражение врага.

"Благодаря бесшумному электродвигателю он остается малозаметным, а компактные размеры позволяют легко транспортировать его в любую точку боя. Полного заряда аккумулятора хватает на несколько часов непрерывной работы, что делает его надежным помощником для украинских военных", - отметили в Минобороны.

Такой роботизированный комплекс официально станет частью оснащения ВСУ.

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Как ранее сообщал Главред, генерал рассказал о мощных ударах по аэродромам РФ. Постоянные удары заставляют Россию отодвигать свои авиабазы все дальше вглубь страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Президент Украины предположил, что вступление Украины в НАТО может затянуться на годы или десятилетия.

Напомним, в Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей из 12 сел. Родителей призвали максимально ответственно отнестись к эвакуации и не подвергать себя и детей смертельной опасности, которую несет враг.

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