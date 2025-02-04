'Есть рабочие даты встречи': Зеленский сделал заявление о визите американской команды

Уже есть рабочие даты, когда американская команда прибудет в Украину, отметил украинский президент.

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Зеленский сделал заявление о визите американской команды/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

Зеленский заявил, что уже есть рабочие даты, когда американская команда прибудет в Украину

Украинская команда имела разговор об этом с Уолтцом и Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть рабочие даты, когда в наше государство прибудет с визитом американская команда.

Он отметил, что украинская сторона обсуждала этот вопрос со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом украинский лидер сказал во время брифинга с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает УНИАН.

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"У главы Офиса президента был разговор с Уолтцом (советник Белого дома по национальной безопасности, - ред.), и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ, - ред.) моя команда имела контакт. Мы согласовываем даты. У нас есть уже рабочие даты, когда американская команда приедет. Сейчас согласовываются даты и состав. И мы ждем команду, будем вместе работать", - сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о редкоземельных металлах.

"Мы открыты к тому, что все это (полезные ископаемые - ред.) может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский/ скрин

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Когда может состояться встреча Зеленского и Трампа - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что у него запланированы встречи и переговоры с представителями Украины и России. По данным инсайдеров "Суспільного", Офис президента Украины сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа.

Ранее Главред сообщал, что посол Украины раскрыла детали подготовки встречи Зеленского и Трампа. Посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, для организации личной встречи нужно время. Об этом в ответ на вопрос, идет ли речь также о встрече Зеленского и Трампа, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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