РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

Враг применяет комбинированные штурмы за счет большого количества пехоты, рассказал Руслан Музычук.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-shturm-i-sobiraet-udarnyy-kulak-nazvany-napravleniya-glavnogo-udara-10636712.html Ссылка скопирована

Украинские защитник отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевое:

РФ усиливает группировку войск на направлениях главного удара

Враг идет на штурм за счет большого количества пехоты

На направлениях главного удара российские оккупанты усиливают группировку своих войск по линии фронта, сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Враг применяет комбинированные штурмы за счет большого количества пехоты и неблагоприятных погодных условий, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

видео дня

"Сейчас противник направляет свои силы для того, чтобы усиливать группировки, в частности на направлениях главного удара", - подчеркнул представитель Нацгвардии.

Он предупредил о том, что речь идет об артиллерийских, танковых подразделениях. Также идет речь о появлении подразделений, которые используют средства РЭБ и подразделения, которые применяют БПЛА по линии фронта для усиления, создания предпосылок движения пехоты и наступления.

Украинский защитник говорит, что россияне наращивают подразделения, которые используют ударные беспилотники различного типа с целью уничтожения позиций Сил обороны после ударов из артиллерии, обеспечивая предпосылки для дальнейшего продвижения групп пехоты.

"Противник применяет комбинированные штурмы за счет большого количества пехоты и неблагоприятных погодных условий. Использует такие условия для проведения разведки, применения тактики малых пехотных групп, и несмотря на значительное количество потерь в пехоте, которая здесь (на Покровском направлении - ред.) в отдельные дни для противника может достигать от 200 до 500 человек, продолжает привлекать именно группы пехоты", - констатирует он.

Направление наступления оккупантов РФ

Спикер Национальной гвардии также указал на то, что враг таким образом пытается усложнить оборону украинских позиций и продвигаться относительно населенных пунктов в сторону Покровска и по южному флангу города.

"Что касается этого участка фронта (Покровск - ред.), то за эти сутки мы отмечаем, что здесь проводилось больше всего боестолкновений - 11 отбили наши защитники. Больше всего их произошло в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Дачное и непосредственно на южных флангах самого Покровска", - добавил Музычук.

/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продолжают уничтожать врага на Покровском направлении. Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

Читайте также:

Что такое Нацгвардия? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред