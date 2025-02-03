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У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

Даяна Швец
3 февраля 2025, 18:45
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Трамп официально анонсировал переговоры с представителями Украины и России.
У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ
Трамп планирует встречи по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Ключевое:

  • Офис президента согласовывает график встречи с администрацией Трампа
  • Трамп заявил о переговорах с Киевом и Москвой

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что у него запланированы встречи и переговоры с представителями Украины и России. По данным инсайдеров Суспильного, Офис президента Украины сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа.

Подробности будущих переговоров пока неизвестны, однако факт их планирования свидетельствует об активных дипломатических контактах между Киевом и Вашингтоном.

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В свою очередь советник Зеленского Дмитрий Литвин выразил мнение, что прекращение огня и выборы в Украине "не запугают" главу РФ Владимира Путина.

"Если план Келлога - это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план. Путина не запугают эти две вещи", - сказал он в соцсети Х.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Вечером 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры с Украиной и Россией проходят "достаточно хорошо". Кроме этого, он заявил, что его администрация готовит "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "разными сторонами".

"Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, в том числе с Украиной и Россией. И я думаю, что эти дискуссии проходят достаточно хорошо", - сказал Трамп журналистам, не уточняя деталей.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Ранее, как писал Главред, Дональд Трамп поделился деталями о переговорах с РФ. Глава США подтвердил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией относительно войны в Украине.

Издание Reuters, в свою очередь, рассказало, в какой стране, скорее всего, встретятся Путин с Трампом. Что интересно, переговоры могут состояться в обход международного правосудия.

А вот руководитель Института свободной России Александр Морозов вообще высказал мнение, что перед командой Трампа стоит задача устранить Путина. Также он напомнил, что Штаты не подавали предложения об оставлении Кремлю оккупированных территорий.

Больше международных новостей:

Что такое Общественное

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Суспільне) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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