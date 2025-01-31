Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

Сейчас у команды США нет плана, который бы предусматривал конкретного смысла относительно уступок со стороны Украины и России.

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Даже в случае прекращения войны Россия останется агрессором / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сказал Морозов:

США не готовы завершить войну на нынешней линии соприкосновения

Штаты не подавали предложения по оставлению Кремлю оккупированных территорий

Только устранение Путина поможет решить вопрос российской агрессии

Команда президента США активно рассматривает возможные варианты окончания войны в Украине. Так недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине и стране-агрессору России придется пойти на взаимные уступки.

Однако это заявление американского чиновника не предусматривает никакой конкретики. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его словам, пока ни сам Дональд Трамп, ни его команда не говорят точно, в чем должны заключаться уступки Украины и РФ. Казалось, что США и глобальный альянс готовы закончить войну на условиях, чтобы агрессор остался на линии соприкосновения и присвоил себе украинские территории на годы с последующим решением этого вопроса. Однако на самом деле такое предложение публично никто не озвучивал.

"Также никто не предлагает согласиться с Путиным, чтобы Украина полностью отказалась от своих четырех территорий. Как и не предлагает как возможную уступку снятие санкций с Российской Федерации", - отметил политический философ.

Зато существует консенсус, что даже после окончания войны в Украине Россия останется ее автором и агрессором. Изменить это можно будет только при фундаментальном пересмотре международных отношений и международного права.

"Да, через какой-то период, если Путин уйдет, а на его место придет другой человек, у него появится возможность отменить санкции и, возможно, возвращение России в европейскую мировую политику", - утверждает Морозов.

Он также отметил, что существует предположение, что якобы Украина может согласиться на сдачу собственных территорий России в случае, если в мире образуется более сильный глобальный альянс ее поддержки в той части территорий, что останется.

Смотрите видео о перспективах окончания войны в Украине:

видео:"Но это лишь предположение. Нужно понимать, что Украина в Европе имеет надежных сторонников, которые будут поддерживать ее в ближайшие 10-15 и 20 лет. Понятно, что Швеция, Франция, Германия, Великобритания и по крайней мере Чехия не изменят своей позиции. Польша, разумеется, и другие страны этого круга также. Однако перед ними встанет роковой вопрос: если мы отдадим эти территории Москве, то как защитить себя от новой войны на континенте?", - пояснил руководитель Института свободной России.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Поэтому Морозов считает, что сейчас перед Трампом и его командой стоит только одна реальная задача - это устранение кремлевского диктатора Владимира Путина от власти в пользу любого другого человека в России.

Заявления из США об окончании войны в Украине

Недавно, как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор, в частности относительно войны в Украине.

Ранее также государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что ни Украина, ни Россия, вероятно, не смогут достичь своих "максималистских целей" в войне. Для достижения мира придется проделать сложную работу.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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