Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

Что сказал Морозов:
- США не готовы завершить войну на нынешней линии соприкосновения
- Штаты не подавали предложения по оставлению Кремлю оккупированных территорий
- Только устранение Путина поможет решить вопрос российской агрессии
Команда президента США активно рассматривает возможные варианты окончания войны в Украине. Так недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине и стране-агрессору России придется пойти на взаимные уступки.
Однако это заявление американского чиновника не предусматривает никакой конкретики. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.
По его словам, пока ни сам Дональд Трамп, ни его команда не говорят точно, в чем должны заключаться уступки Украины и РФ. Казалось, что США и глобальный альянс готовы закончить войну на условиях, чтобы агрессор остался на линии соприкосновения и присвоил себе украинские территории на годы с последующим решением этого вопроса. Однако на самом деле такое предложение публично никто не озвучивал.
"Также никто не предлагает согласиться с Путиным, чтобы Украина полностью отказалась от своих четырех территорий. Как и не предлагает как возможную уступку снятие санкций с Российской Федерации", - отметил политический философ.
Зато существует консенсус, что даже после окончания войны в Украине Россия останется ее автором и агрессором. Изменить это можно будет только при фундаментальном пересмотре международных отношений и международного права.
"Да, через какой-то период, если Путин уйдет, а на его место придет другой человек, у него появится возможность отменить санкции и, возможно, возвращение России в европейскую мировую политику", - утверждает Морозов.
Он также отметил, что существует предположение, что якобы Украина может согласиться на сдачу собственных территорий России в случае, если в мире образуется более сильный глобальный альянс ее поддержки в той части территорий, что останется.
Смотрите видео о перспективах окончания войны в Украине:
видео:"Но это лишь предположение. Нужно понимать, что Украина в Европе имеет надежных сторонников, которые будут поддерживать ее в ближайшие 10-15 и 20 лет. Понятно, что Швеция, Франция, Германия, Великобритания и по крайней мере Чехия не изменят своей позиции. Польша, разумеется, и другие страны этого круга также. Однако перед ними встанет роковой вопрос: если мы отдадим эти территории Москве, то как защитить себя от новой войны на континенте?", - пояснил руководитель Института свободной России.
Поэтому Морозов считает, что сейчас перед Трампом и его командой стоит только одна реальная задача - это устранение кремлевского диктатора Владимира Путина от власти в пользу любого другого человека в России.
Заявления из США об окончании войны в Украине
Недавно, как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.
Накануне стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор, в частности относительно войны в Украине.
Ранее также государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что ни Украина, ни Россия, вероятно, не смогут достичь своих "максималистских целей" в войне. Для достижения мира придется проделать сложную работу.
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Кто такой Александр Морозов
Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.
В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.
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