Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

Анна Косик
31 января 2025, 10:01
269
Сейчас у команды США нет плана, который бы предусматривал конкретного смысла относительно уступок со стороны Украины и России.
Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов
Даже в случае прекращения войны Россия останется агрессором / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сказал Морозов:

  • США не готовы завершить войну на нынешней линии соприкосновения
  • Штаты не подавали предложения по оставлению Кремлю оккупированных территорий
  • Только устранение Путина поможет решить вопрос российской агрессии

Команда президента США активно рассматривает возможные варианты окончания войны в Украине. Так недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине и стране-агрессору России придется пойти на взаимные уступки.

Однако это заявление американского чиновника не предусматривает никакой конкретики. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его словам, пока ни сам Дональд Трамп, ни его команда не говорят точно, в чем должны заключаться уступки Украины и РФ. Казалось, что США и глобальный альянс готовы закончить войну на условиях, чтобы агрессор остался на линии соприкосновения и присвоил себе украинские территории на годы с последующим решением этого вопроса. Однако на самом деле такое предложение публично никто не озвучивал.

"Также никто не предлагает согласиться с Путиным, чтобы Украина полностью отказалась от своих четырех территорий. Как и не предлагает как возможную уступку снятие санкций с Российской Федерации", - отметил политический философ.

Зато существует консенсус, что даже после окончания войны в Украине Россия останется ее автором и агрессором. Изменить это можно будет только при фундаментальном пересмотре международных отношений и международного права.

"Да, через какой-то период, если Путин уйдет, а на его место придет другой человек, у него появится возможность отменить санкции и, возможно, возвращение России в европейскую мировую политику", - утверждает Морозов.

Он также отметил, что существует предположение, что якобы Украина может согласиться на сдачу собственных территорий России в случае, если в мире образуется более сильный глобальный альянс ее поддержки в той части территорий, что останется.

Смотрите видео о перспективах окончания войны в Украине:

видео:"Но это лишь предположение. Нужно понимать, что Украина в Европе имеет надежных сторонников, которые будут поддерживать ее в ближайшие 10-15 и 20 лет. Понятно, что Швеция, Франция, Германия, Великобритания и по крайней мере Чехия не изменят своей позиции. Польша, разумеется, и другие страны этого круга также. Однако перед ними встанет роковой вопрос: если мы отдадим эти территории Москве, то как защитить себя от новой войны на континенте?", - пояснил руководитель Института свободной России.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Поэтому Морозов считает, что сейчас перед Трампом и его командой стоит только одна реальная задача - это устранение кремлевского диктатора Владимира Путина от власти в пользу любого другого человека в России.

Заявления из США об окончании войны в Украине

Недавно, как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор, в частности относительно войны в Украине.

Ранее также государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что ни Украина, ни Россия, вероятно, не смогут достичь своих "максималистских целей" в войне. Для достижения мира придется проделать сложную работу.

Читайте также:

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин Александр Морозов Трамп новости Путин новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

11:27Украина
В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:24Мир
"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

11:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Последние новости

12:00

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

11:59

Где спряталась бабочка: лишь единицы ее заметят за 5 секунд

11:44

До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

11:32

Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

11:27

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
11:24

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:12

Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"

11:10

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войнуВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 1 февраля: Крысам - причуды, Свиньям - неудачи

Реклама
10:50

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

Реклама
08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

05:34

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

04:35

Почему нельзя говорить "захисний імунітет": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:56

Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

03:33

Головоломка "пустой стакан": хитрую задачу нужно решить за 30 секунд

03:00

31 января: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

02:30

РФ накопила сотни ракет: полковник ВСУ назвал цели массированных ударов по Украине

02:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали в Калифорнии - СМИ

01:47

Киевское "Динамо" в последнем матче в ЛЕ одержало первую победу

01:20

Рычаги давления на Путина: смогут ли Китай и США вместе "прогнуть" РФ к миру

00:10

Путин понимает жесткую риторику: финский президент назвал сроки начала перемирия

30 января, четверг
23:59

"Трамп может сделать это": госсекретарь США сделал заявление об окончании войны

23:12

"Взвешенная цифра": активист раскрыл количество СОЧ в Украине

22:52

Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

22:43

Путиниста Филиппа Киркорова убирают в РФ - причина

Реклама
22:30

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел приехала в РФ

22:10

Путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине - детали

22:03

Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым: "Важно действовать активно"

21:32

Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров

21:22

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

21:19

"80% случаев - провал": философ сказал, почему перемирие не гарантирует конец войныВидео

20:41

Спустя 18 часов тело нашли на уровне подвала: в Сумах погибла мама раненой девочкиФото

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает, РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять