Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

Дональд Трамп инициировал новую кампанию по повышению расходов на оборону среди стран НАТО.

https://glavred.info/world/tramp-natyaknuv-shcho-mozhe-vidmovitisya-vid-ugodi-z-putinim-yaki-zagrozi-dlya-ukrajini-10634582.html Ссылка скопирована

Трамп может отказаться от сделки с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Главное из материала:

Трамп осознает масштаб конфликта - оставит ли Украину без помощи

У США появилось больше свободы в формировании политики в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

Журналисты Politico сообщили, что эти слова были восприняты как позитивный сигнал европейскими союзниками и сторонниками Украины. Они увидели в этом признак, что Трамп осознает масштаб конфликта и не оставит Украину или НАТО в своих будущих переговорах с Владимиром Путиным.

видео дня

"Если Путин думает, что он может загнать президента в такое положение, когда тот будет выглядеть так, будто его обманула Россия, то его ждет еще одна неприятность", - заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

Оптимизм также вызывают некоторые кадровые назначения, сделанные Трампом. Его советником по национальной безопасности стал Майк Уолтц, а госсекретарем - Марко Рубио, которых считают жесткими противниками России.

Кроме того, Трамп инициировал новую кампанию по повышению расходов на оборону среди стран НАТО до 5% ВВП, что свидетельствует о намерении усилить обороноспособность альянса.

"Я бы солгал, если бы сказал, что мы не волнуемся из-за возвращения Трампа. Мы готовимся к вызовам, но есть определенная сфера, где я могу выразить осторожный оптимизм - это Украина и НАТО", - отметил европейский посол, пожелав остаться анонимным.

Громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Еще одним преимуществом является то, что на этот раз Трамп лишен "багажа", связанного с обвинениями в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это дает ему больше свободы в формировании политики в отношении России.

"И говорите что угодно о его методах, но действительно ли вы думаете, что он хочет войти в учебники истории как человек, который потерял Украину?" - отметил представитель его новой администрации.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Госдепартамент США приостановил помощь Украине. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу выпустил новые указания, которые приостанавливают финансирование большинства имеющихся программ иностранной помощи на 90 дней. Подтверждается, что выделение средств на уже одобренные проекты, заморожено.

Стало известно, когда появятся миротворцы в Украине. Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательств по участию в гарантиях безопасности для Украины. Как европейцы пытаются повлиять на новую администрацию.

США приостановили программу U4U для беженцев из Украины. Причиной такого решения называют указ президента США Дональда Трампа "О защите наших границ", направленный против иммиграции. При этом неизвестно, когда программа возобновит свою работу.

Больше политических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред