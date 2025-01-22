Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украинская делегация отправится в США на переговоры с командой Трампа - Дунда

Анна Косик
22 января 2025, 15:16
700
Украинская сторона хочет прояснить важные аспекты будущего сотрудничества с США.
Украинская делегация отправится в США на переговоры с командой Трампа - Дунда
Первым прямым контактом Украины и новой команды Трампа станет встреча в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Дунда:

  • Представители Украины встретятся с чиновниками из Конгресса и Сената США
  • Украина хочет обсудить вопросы безопасности
  • Должен решиться вопрос формы помощи Украине

Украинская делегация планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, чтобы провести переговоры с представителями Конгресса, Сената и новой администрации США. Об этом сообщал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а нардеп Олег Дунда рассказал, какие планы у Украины на этот визит в Штаты.

24 каналу он пояснил, что несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о желании как можно быстрее закончить войну, прежде всего на переговорах нужно определить будущее сотрудничество Штатов и Украины.

видео дня
Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Запланирована большая украинская конференция, куда пригласили много представителей как Конгресса, так и Сената. Также будут присутствовать представители новой администрации Дональда Трампа. Это будет такая себе "дискуссия в коридорах" о том, как изменится действующее сотрудничество с США", - пояснил он.

Среди главного будет обсуждение вопросов безопасности, формата финансирования ВСУ и передачи оружия. Однако все эти разговоры, скорее всего, будут происходить не публично.

"Я убежден, что США и дальше будут помогать Украине - это лишь вопрос формы. Напомню, весь 2024 год Трамп говорил, что не является противником помощи Украине, но желает изменить ее формат. Например, грантовую программу изменить на кредиты", - добавил Дунда.

Связи Украины с новой командой Трампа

Напомним, после инаугурации Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив, чтоконцепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира.

Впоследствии, как писал Главред, Зеленский отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года. В то же время вокруг Трампа много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине.

Накануне стало известно, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может встретиться для переговоров с украинской делегацией в начале февраля в тот период, когда в Вашингтоне начнется "Украинская неделя".

Другие новости:

Кто такой Олег Дунда?

Олег Дунда - украинский предприниматель, народный депутат Украины 9-го созыва. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "За деколонизацию России". Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп военная помощь новости Украины Трамп новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Финал войны в Украине: у Зеленского рассказали о контактах с командой Трампа

Финал войны в Украине: у Зеленского рассказали о контактах с командой Трампа

16:02Украина
Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР - NYT

Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР - NYT

16:00Мир
Украина не по зубам России: авторитетный генерал США раскрыл главный план Путина

Украина не по зубам России: авторитетный генерал США раскрыл главный план Путина

15:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не все

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не все

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Последние новости

16:00

Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР - NYT

15:48

Закуска, которую всегда первую съедают: новый рецепт

15:33

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

15:27

В 2025 году полноценно запустят систему е-Консул за границей: список услуг

15:16

Украинская делегация отправится в США на переговоры с командой Трампа - Дунда

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
15:15

Украина не по зубам России: авторитетный генерал США раскрыл главный план Путина

14:50

Берем фарш и готовим вкуснейший ужин на всю семью - отличный рецептВидео

14:44

В ближайшее время: союзники обсудят гарантии безопасности для Украины - Шольц

14:36

Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

Реклама
14:26

"У США есть две крайности": какой у Трампа план по урегулированию войны - Згурец

14:11

Минус один конкурент: еще одна страна отказалась от участия в Евровидении-2025

14:07

В Украине резко упали цены на яйца: известно, будет ли новая волна подорожания

13:40

Тарифы lifecell подорожают уже в феврале: каких абонентов это не коснется

13:36

"Украинцы вместе продолжают борьбу!" – в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

13:23

Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

13:18

Предательницу Лолиту убрали из росТВ - при чем здесь Наташа Королева

13:15

"Украина способна выиграть войну": ЕС готовит новый удар по России - Каллас

13:13

"Время перемен настало": Орбан призвал отменить санкции против России

12:55

Поздравления с Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

12:50

"Дожать" Путина не выйдет: СМИ сказали, на сколько у РФ хватит ресурсов

Реклама
12:36

Какой будет война в 2025 году: генерал НАТО оценил угрозу прорыва фронта

12:29

Взрывы гремели в шести областях: РФ атаковала Украину десятками ударных дронов

12:28

Алина Гросу впервые призналась, почему скрывает своего мужа-россиянина

12:26

Враг хочет захватить левый берег реки Оскол: известно, будут ли отходить ВСУ

12:19

Украинские воины разгромили в бою военных КНДР: враг понес серьезные потери

12:15

Избиение в Белой Церкви: в НПУ ответили, есть ли среди фигурантов дети чиновников

12:11

СМИ выявили схемы с гособлигациями, с помощью которых Порошенко разворовывает пожертвования украинцев на армию

12:07

Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с директором и инициировал международный аудит деятельности

11:53

Украинцы раскупают подержанные авто из США: какие самые популярные модели

11:47

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

11:37

В ВСУ сделали тревожное заявление о превосходящих силах РФ и назвали направление

11:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 января (обновляется)

11:29

Успешная диверсия в Донецке: партизаны сожгли военный автомобиль РФ - детали

11:23

Работал на ФСБ и навел ракетный удар по Днепру: СБУ задержала известного адвоката

11:14

Стамбульский ультиматум от Путина: Зеленский сделал заявление и раскрыл детали

10:58

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

10:55

Зеленский в День соборности: "Выбираем не срач, а меч"

10:46

После мирного соглашения: РФ может быстро восстановиться и начать новую войну

10:31

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

10:29

Всегда добьются своего: 4 самые упрямые знаки зодиака

Реклама
10:29

Прогреется до +10: синоптик назвала самые теплые дни до конца января 2025

10:18

Риск возобновления войны: у Трампа сделали важное заявление насчет мира в Украине

09:55

Трамп поручил Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней – WSJ

09:32

Избиение девочки в Белой Церкви: в полиции рассказали новые детали делаВидео

09:19

Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО и раскрыл сценарий

09:02

"Пусть он управляет": Иванка Трамп высказалась о президентстве отца

08:16

Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского спрогнозировали вероятный сценарий

08:10

В США уже наступил Золотой век?мнение

08:07

Зеленский сделал заявление об оккупированной территории Украины: что сказал

07:43

После 4 лет брака: молодая жена Виктора Павлика сделала важное признание

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять