Украинская делегация отправится в США на переговоры с командой Трампа - Дунда

Украинская сторона хочет прояснить важные аспекты будущего сотрудничества с США.

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Первым прямым контактом Украины и новой команды Трампа станет встреча в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Дунда:

Представители Украины встретятся с чиновниками из Конгресса и Сената США

Украина хочет обсудить вопросы безопасности

Должен решиться вопрос формы помощи Украине

Украинская делегация планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, чтобы провести переговоры с представителями Конгресса, Сената и новой администрации США. Об этом сообщал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а нардеп Олег Дунда рассказал, какие планы у Украины на этот визит в Штаты.

24 каналу он пояснил, что несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о желании как можно быстрее закончить войну, прежде всего на переговорах нужно определить будущее сотрудничество Штатов и Украины.

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Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Запланирована большая украинская конференция, куда пригласили много представителей как Конгресса, так и Сената. Также будут присутствовать представители новой администрации Дональда Трампа. Это будет такая себе "дискуссия в коридорах" о том, как изменится действующее сотрудничество с США", - пояснил он.

Среди главного будет обсуждение вопросов безопасности, формата финансирования ВСУ и передачи оружия. Однако все эти разговоры, скорее всего, будут происходить не публично.

"Я убежден, что США и дальше будут помогать Украине - это лишь вопрос формы. Напомню, весь 2024 год Трамп говорил, что не является противником помощи Украине, но желает изменить ее формат. Например, грантовую программу изменить на кредиты", - добавил Дунда.

Связи Украины с новой командой Трампа

Напомним, после инаугурации Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив, чтоконцепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира.

Впоследствии, как писал Главред, Зеленский отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года. В то же время вокруг Трампа много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине.

Накануне стало известно, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может встретиться для переговоров с украинской делегацией в начале февраля в тот период, когда в Вашингтоне начнется "Украинская неделя".

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Кто такой Олег Дунда? Олег Дунда - украинский предприниматель, народный депутат Украины 9-го созыва. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "За деколонизацию России". Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования, пишет Википедия.

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