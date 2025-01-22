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"У США есть две крайности": какой у Трампа план по урегулированию войны - Згурец

Анна Косик
22 января 2025, 14:26
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Европейское сообщество будет ориентироваться в первую очередь на решения, которые будет принимать Трамп и его команда.
'У США есть две крайности': какой у Трампа план по урегулированию войны - Згурец
В ближайшее время США, вероятнее всего, будут проводить консультации / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump/, president.gov.ua

Что сказал Згурец:

  • У США до сих пор нет четкого плана урегулирования войны в Украине
  • Трамп может начать давить как и на РФ, так и на Украину
  • Украину ждет период турбулентности

Дональд Трамп уже вступил в должность президента США, однако у его администрации до сих пор нет четкого плана окончания войны в Украине. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, США пока не начали давить на страну-агрессора Россию, в ближайшее время нас ждут разве что консультации и попытки договориться или повлиять на сторону РФ.

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Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Згурец убежден, что новая администрация имеет два пути: либо давить на Кремль санкциями через ограничения в финансовом секторе и при этом предоставлять Украине всю необходимую помощь, или же давить на Украину, путем ограничения военной помощи.

"Конечно, возникает тема миротворцев, но такое впечатление, что это уже постфактум, когда признается, что какая-то территория будет оккупирована, и по линии разграничения нужно будет завести миротворцев со стороны европейских стран. Но хотелось бы, чтобы европейские партнеры сейчас были мощными союзниками не в формате поиска миротворцев, которые станут на линии разграничения, а в более активном формате помощи Украине на текущем этапе", - отметил он.

В то же время решения Трампа в контексте войны в Украине будут влиять на решения европейских стран, хотя они и понимают, что главные принципы территориальной целостности и предоставления гарантий безопасности Украине нарушать нельзя.

Сейчас будем ожидать период турбулентности, где будут разные предложения, как это урегулировать. Нам главное обеспечить наши собственные интересы. Это непросто, но надеюсь, что нам это удастся", - подытожил Згурец.

План Трампа по окончанию войны в Украине

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него действительно хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года.

Ранее в СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней.

Пока неизвестно, как именно новая администрация планирует закончить войну, однако сам Трамп накануне заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по войне Украине.

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Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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