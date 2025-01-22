"Украина способна выиграть войну": ЕС готовит новый удар по России - Каллас

Что сказала Каллас:
- Евросоюз выделил Украине 134 миллиарда евро помощи
- ЕС работает над новыми санкциями против России
- Страны Европейского Союза должны показать Путину, что он проигрывает
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, что при поддержке союзников Украина сможет победить в войне против страны-агрессора России. Об этом пишет Reuters.
По ее словам, по состоянию на сегодня Украине уже выделили помощь в размере 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов - на вооружение. Также страны Европейского Союза подготовят суммарно до конца января 75 тысяч украинских военных.
"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", - подчеркнула она.
Каллас также рассказала, что в ЕС готовят следующие решения по помощи Украине и противодействию РФ. В частности речь идет о новом санкционном ударе - 16-й пакет санкций.
Кроме этого в Евросоюзе хотят рассмотреть большее использование замороженных активов России для выделения помощи Украине. Таким образом страны-члены хотят продемонстрировать кремлевскому диктатору Владимиру Путину единственный язык, который он понимает - язык силы.
Сейчас ЕС сильнее России, в первую очередь, в экономическом плане. Но угрозы для членов союза не исчезли и поэтому Путина нужно остановить не только в Украине, но и перед желанием напасть на другие европейские государства.
"Время не на стороне России. Но оно также не факт, что на нашей стороне. Потому что мы еще не делаем достаточно. Ни у кого из нас не должно быть сомнений, что мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы также должны подготовиться к войне", - подытожила Каллас.
Помощь ЕС Украине - последние новости
Напомним, в конце 2024 года стало известно, что Украина получит новую макрофинансовую помощь Евросоюза на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Первый транш помощи ожидается в январе 2025 года.
Впоследствии, как писал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.
Ранее также сообщалось, что до конца января Европейский Союз планирует продлить действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины. На этот раз Венгрия, которая ранее блокировала такие решения, отказалась от своей позиции.
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Кто такая Кая Каллас?
Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.
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