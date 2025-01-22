"Украина способна выиграть войну": ЕС готовит новый удар по России - Каллас

Для победы над агрессором Европейский Союз обязан помочь Украине и уже готовятся определенные решения.

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ЕС хочет предотвратить нападение РФ на кого-то из стран-членов / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Что сказала Каллас:

Евросоюз выделил Украине 134 миллиарда евро помощи

ЕС работает над новыми санкциями против России

Страны Европейского Союза должны показать Путину, что он проигрывает

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, что при поддержке союзников Украина сможет победить в войне против страны-агрессора России. Об этом пишет Reuters.

По ее словам, по состоянию на сегодня Украине уже выделили помощь в размере 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов - на вооружение. Также страны Европейского Союза подготовят суммарно до конца января 75 тысяч украинских военных.

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"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", - подчеркнула она.

Каллас также рассказала, что в ЕС готовят следующие решения по помощи Украине и противодействию РФ. В частности речь идет о новом санкционном ударе - 16-й пакет санкций.

Кроме этого в Евросоюзе хотят рассмотреть большее использование замороженных активов России для выделения помощи Украине. Таким образом страны-члены хотят продемонстрировать кремлевскому диктатору Владимиру Путину единственный язык, который он понимает - язык силы.

Сейчас ЕС сильнее России, в первую очередь, в экономическом плане. Но угрозы для членов союза не исчезли и поэтому Путина нужно остановить не только в Украине, но и перед желанием напасть на другие европейские государства.

"Время не на стороне России. Но оно также не факт, что на нашей стороне. Потому что мы еще не делаем достаточно. Ни у кого из нас не должно быть сомнений, что мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы также должны подготовиться к войне", - подытожила Каллас.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что Украина получит новую макрофинансовую помощь Евросоюза на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Первый транш помощи ожидается в январе 2025 года.

Впоследствии, как писал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.

Ранее также сообщалось, что до конца января Европейский Союз планирует продлить действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины. На этот раз Венгрия, которая ранее блокировала такие решения, отказалась от своей позиции.

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Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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