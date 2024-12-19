ЕС передаст Украине 18,1 млрд евро помощи: Зеленский назвал сроки

Первый транш помощи ожидается уже в следующем месяце.

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ЕС передаст Украине 18,1 млрд евро помощи/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

Украина получит от ЕС новую помощь на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7

Первый транш помощи ожидается в январе 2025 года

Украина получит новую макрофинансовую помощь Евросоюза на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он отметил, что первый транш помощи ожидается в январе 2025 года.

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"Сегодня во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудили приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии и вступление Украины в ЕС. Отдельно пообщались по использованию замороженных российских активов на нужды Украины. Спасибо за новую макрофинансовую помощь ЕС на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что совместная позиция Украины и других стран Европы важна, чтобы приблизить справедливый мир.

"Ценим личные усилия Урсулы фон дер Ляйен для консолидации единства в ЕС вокруг нашей страны. Общая позиция Украины и всех других стран Европы важна для приближения справедливого мира", - отметил украинский президент.

Помощь Украине от других государств - последние новости

Ранее Главред сообщал, что США объявили новый пакет военной помощи Украине - стал известен список оружия для ВСУ. Пакет помощи Украине оценивают в 500 млн долларов США.

В то же время ранее сообщалось, что Байден не успевает предоставить Украине всю выделенную военную помощь - в СМИ раскрыли детали. По данным Пентагона, РФ сконцентрировала объединенные силы из 50 тыс. своих и северокорейских военных, чтобы вытеснить ВСУ.

Напомним, Великобритания объявила пакет военной помощи Украине на $286 млн - стало известно, что в него войдет. Украина призвала союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатически перед потенциальными переговорами с Россией.

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Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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