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Байден не успевает предоставить Украине всю военную помощь: в СМИ раскрыли детали

Юлия Закрепа
18 декабря 2024, 11:04
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По данным Пентагона, РФ сконцентрировала объединенные силы из 50 тыс. своих и северокорейских военных, чтобы вытеснить ВСУ.
Байден не успевает предоставить Украине всю военную помощь: в СМИ раскрыли детали
Успеет ли США передать Украине всю помощь / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Коротко о главном:

  • Когда Украина получит всю помощь от США
  • Трамп скептически относится к американской поддержке Украины

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 млрд долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

Администрация планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. Американский чиновник на брифинге сообщил, что было бы трудно поспешить с суммой, которая осталась для поля боя, до начала работы администрации Дональда Трампа в январе, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны.

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На том же брифинге военный чиновник заявил, что украинские войска уничтожили или ранили "несколько сотен" бойцов КНДР, которых отправили помогать России в войне против Украины. По данным Пентагона, РФ сконцентрировала объединенные силы из 50 тыс. своих и северокорейских военных, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области.

Чиновник отметил, что северокорейские бойцы не были закалены в боях и что Украина нанесла удары по их пунктам управления и по позициям пехоты. Также представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер ранее на этой неделе заявил, что Минобороны заметило "указания" на то, что отправленные в Россию войска КНДР понесли первые потери.

Первый чиновник заявил 17 декабря, что администрация Байдена использует часть из 5,6 млрд долл., которые остаются в полномочиях президента. Это позволяет администрации передать запасы Пентагона в Украину вместо того, чтобы ждать месяцы или годы.

"Мы будем продолжать предоставлять пакеты до конца работы этой администрации. Но 5,6 миллиарда долларов - это значительная сумма полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что останутся полномочия, которые будут переданы и доступны следующей администрации", - сказал чиновник.

нато инфографика
Какие расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Первый чиновник также заявил, что администрация Байдена, вероятно, использует все 1,2 млрд. долл., которые остались в Инициативе содействия безопасности Украины, позволяющей Киеву покупать товары непосредственно у оборонной промышленности.

"Использует ли администрация Трампа эти деньги для помощи Украине - большой вопрос. Избранный президент Дональд Дж. Трамп глубоко скептически относился к американской поддержке Украины и пообещал быстро прекратить войну. Он не сказал, как он мог бы это сделать, но избранный вице-президент Джей Ди Вэнс очертил план, который позволит России сохранить украинскую территорию, которую она захватила. Поскольку его армия теряет позиции на востоке Украины, Киев неоднократно пытался заручиться поддержкой господина Трампа для предоставления дополнительной помощи", - резюмируется в статье.

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США объявили новый пакет военной помощи Украине. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи. Пакет оценивается в 500 млн долларов США.

В США утвердили оборонный бюджет на 2025 год. Также в этом году в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины "Ukraine Security Assistance Initiative", поскольку финансирование на нее на 2025 год заложили еще в прошлогодний закон в размере 300 миллионов долларов.

США выделили Украине $20 миллиардов, причем кредит будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. В США отметили, что нужно решительно усиливать санкции, чтобы помочь государству защитить свой суверенитет и добиться справедливого мира.

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