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Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

Алёна Воронина
19 декабря 2024, 13:29
267
В некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +12 градусов.
Погода, дождь
Погода в Украине станет теплее/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда и в каких областях существенно потеплеет
  • В каких регионах будут дожди

Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, будет теплой. Теплее всего будет в южных областях - там столбики термометров даже будут показывать до +12 градусов.

В целом по Украине максимально температура будет достигать уровня +4...+8 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"В течение дня максимальная температура воздуха составит почти весенние +4...+8 градусов, а в южной части аж +9...+12 градусов. Большую часть суток 20-го декабря осадков не ожидается, только вечером в западных областях появятся дожди", - отметила синоптик.

Она добавила, что ветер наконец станет более спокойным, умеренным, от северо-западного на западе до южного на востоке и юге.

Погода в Украине 20 декабря
Погода в Украине 20 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 20 декабря

В Киеве в пятницу будет без осадков. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +1...+3, днем будет +5...+7 градусов.

Также синоптик напомнила, что 21 декабря будет день зимнего солнцестояния.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 16 декабря по 22 декабря. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что Украину резко атакует тепло, и рассказал, где будет сыпать снег, а где будут лить дожди.

Также стало известно, какой будет погода на Рождество в Украине, и будет ли снег и мороз. В начале следующей недели в Украине могут начаться атмосферные процессы с северо-запада, рассказала синоптик.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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