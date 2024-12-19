Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

Вы узнаете:
- Когда и в каких областях существенно потеплеет
- В каких регионах будут дожди
Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, будет теплой. Теплее всего будет в южных областях - там столбики термометров даже будут показывать до +12 градусов.
В целом по Украине максимально температура будет достигать уровня +4...+8 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"В течение дня максимальная температура воздуха составит почти весенние +4...+8 градусов, а в южной части аж +9...+12 градусов. Большую часть суток 20-го декабря осадков не ожидается, только вечером в западных областях появятся дожди", - отметила синоптик.
Она добавила, что ветер наконец станет более спокойным, умеренным, от северо-западного на западе до южного на востоке и юге.
Погода в Киеве 20 декабря
В Киеве в пятницу будет без осадков. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +1...+3, днем будет +5...+7 градусов.
Также синоптик напомнила, что 21 декабря будет день зимнего солнцестояния.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказывал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 16 декабря по 22 декабря. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что Украину резко атакует тепло, и рассказал, где будет сыпать снег, а где будут лить дожди.
Также стало известно, какой будет погода на Рождество в Украине, и будет ли снег и мороз. В начале следующей недели в Украине могут начаться атмосферные процессы с северо-запада, рассказала синоптик.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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