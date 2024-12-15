Украину резко атакует тепло: где будет сыпать снег, а где будут лить дожди

О чем идет речь:
- Когда в Украине ударит -6 градусов
- В каких областях будут сильные порывы ветра
- Где синоптики прогнозируют дожди и снег
Погода в Украине в течение недели, с 16 декабря по 22 декабря, будет неустойчивая и влажная погода. Временами может быть порывистый ветер и колебания температуры. Может выпасть снег за счет активизации циклонов и атмосферных фронтов с северной части Атлантики.
Также существенно повысится температура воздуха во всех регионах, особенно в западных и южных областях.
Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине 16 декабря
В понедельник, 16 декабря, под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью 5 - 10 м/с, днем юго-западный, 15 - 20 м/с, местами по стране порывы 23 - 26 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С, в южных, центральных и западных регионах +2...+7 °С.
Погода в Украине 17 декабря
Во вторник, 17 декабря, в Украине сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, на Левобережье местами налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-западный, 15 - 20 м/с, днем западный, 9 - 14 м/с, в центральных и западных регионах порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1...+6 °С, в южных, центральных и западных регионах +2...+7 °С, днем на юге +6...+11 °С.
Погода в Украине 18 декабря
В среду, 18 декабря, ночью в Приазовье и местами в западных регионах пройдет небольшой дождь. В остальных областях Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти, 7 - 12 м/с, ночью возможны отдельные порывы, 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +1...+6 °С; в южных и местами западных областях ночью ожидается +3...+8 °С, днем +6...+11 °С.
Погода в Украине 19 декабря
В четверг, 19 декабря, ночью в северной части страны, днем также в восточных областях ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха на Левобережье ночью -1...-6 °С, днем 0...+5 °С; в остальных регионах ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.
Погода в Украине 20 декабря
В пятницу, 20 декабря, в западных областях, а также местами в северной части страны местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно южной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С; в Карпатах около 0 °С.
Погода в Украине 21 декабря
В субботу, 21 декабря, местами в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, только в западной части, а также на крайнем востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем +2...+7 °С, в Крыму до +12 °С; в Карпатах в течение суток -3...-8 °С.
Погода в Украине 22 декабря
В воскресенье, 22 декабря, в северных и западных областях преимущественно без осадков, на остальной территории пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных пунктах возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С. В Карпатах ночью -4...-9 °С, днем -1...-6 °С.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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