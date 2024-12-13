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Украину накроет оттепель: в каких областях ждать резкого потепления

Алёна Воронина
13 декабря 2024, 16:17
359
В субботу в Украину придет антициклон Ernst, поэтому осадков не ожидается. А вот в воскресенье во многих областях будут снег и местами дождь.
Погода, зима
Погода в Украине - будет оттепель/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 14 и 15 декабря
  • Когда и в каких областях будет оттепель

Погода в Украине в выходные, 14 и 15 декабря, будет переменчивой с колебаниями температуры воздуха и осадками.

В субботу, 14 декабря, на погодные условия будет влиять антициклон Ernst, поэтому по всей стране осадков не предвидится, а температурный фон будет на несколько градусов ниже нормы. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он предупредил, что в воскресенье, 15 декабря, произойдут изменения в погодных условиях. Во многих областях будет идти снег, местами с дождем. Благодаря смене воздушных масс произойдет также стремительное потепление во всех регионах до оттепели.

Погода в Украине 14 декабря

В западных областях

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь вечером на Закарпатье и в Карпатах возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, местами -9...-14; в дневные часы воздух прогреется до -4...+1 градусов.

В северных областях

В северных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -6...-11 градусов, днем -1...-6.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется погода без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -5...-10 градусов, днем 0...-5.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...-8 градусов, днем -2...+3.

В восточных областях

В восточной части страны прогнозируется погода без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6...-11 градусов, днем -1...-6.

Погода в Украине на 14 декабря
Погода в Украине 14 декабря/ meteoprog

Погода в Украине 15 декабря

В западных областях

В западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный/ юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -2...+3.

В северных областях

В северной части страны ночью местами пройдет небольшой снег, днем ожидается небольшой снег/ мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 градусов, днем -3...+2.

В центральных областях

В центральных областях в течение суток ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами с дождем. В отдельных пунктах возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом днем на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -1...+4.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму пройдут умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, в Крыму -1...-6; днем +3...+8 градусов.

В восточных областях

В восточных областях ночью местами пройдет небольшой снег, днем ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -2...+3.

Погода в Украине 15 декабря
Погода в Украине 15 декабря/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит сильное похолодание - синоптик сказала, когда в Украине усилятся морозы. Синоптик назвала дату похолодания и предупредила о снеге в ряде областей нашего государства.

Также сообщалось, что Украину будет засыпать снегом и ударит -14 - было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут очень сильные порывы ветра.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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