Ударит сильное похолодание: когда в Украине усилятся морозы

Вы узнаете:
- Когда в Украине усилятся морозы
- В каких областях возможен снег
- Какой будет погода в пятницу, 13 декабря
Погода в Украине в пятницу, 13 декабря, будет преимущественно сухой, местами даже с солнечными прояснениями.
Антициклон вытеснит остатки осадков. Небольшой снег в пятницу возможен только ночью в северных областях, а днем в восточных регионах. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном. Поэтому от противостояния антициклона и циклона будет возникать порывистый ветер - от умеренного на западе до сильного, штормового на востоке
Когда в Украине будет похолодание
Также синоптик напомнила, что в Украину идет похолодание. Ближайшей ночью ожидается температура -2...-7 градусов, завтра днем ожидается -1...-6 градусов.
Кроме этого, усилится гололедица.
14 декабря похолодание усилится, но уже 15 декабря погода изменится и придет потепление, говорит синоптик.
Погода в Киеве 13 декабря
В Киеве в пятницу, 13-го декабря, осадков не ожидается. Однако будет сильный северо-западный ветер. Также будет мороз - температура воздуха будет держаться на уровне -3...-6 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания. Температура воздуха скоро опустится до ощутимых минусов. Однако похолодание задержится не надолго.
Также ранее стало известно, когда в Украину "придет" ощутимое похолодание - синоптик назвала даты. В Украине изменится погода.
Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 12 декабря. Погода в Украине будет облачной. Кое-где пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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