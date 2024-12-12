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Ударит сильное похолодание: когда в Украине усилятся морозы

Алёна Воронина
12 декабря 2024, 12:47
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Синоптик назвала дату похолодания и предупредила о снеге в ряде областей нашего государства.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - когда в Украине усилятся морозы/ unsplash.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине усилятся морозы
  • В каких областях возможен снег
  • Какой будет погода в пятницу, 13 декабря

Погода в Украине в пятницу, 13 декабря, будет преимущественно сухой, местами даже с солнечными прояснениями.

Антициклон вытеснит остатки осадков. Небольшой снег в пятницу возможен только ночью в северных областях, а днем в восточных регионах. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном. Поэтому от противостояния антициклона и циклона будет возникать порывистый ветер - от умеренного на западе до сильного, штормового на востоке

Погода в Украине 13 декабря
Погода в Украине 13 декабря/ Facebook Диденко
Погода в Украине 13 декабря
Погода в Украине 13 декабря/ meteoprog

Когда в Украине будет похолодание

Также синоптик напомнила, что в Украину идет похолодание. Ближайшей ночью ожидается температура -2...-7 градусов, завтра днем ожидается -1...-6 градусов.

Кроме этого, усилится гололедица.

14 декабря похолодание усилится, но уже 15 декабря погода изменится и придет потепление, говорит синоптик.

Погода в Киеве 13 декабря

В Киеве в пятницу, 13-го декабря, осадков не ожидается. Однако будет сильный северо-западный ветер. Также будет мороз - температура воздуха будет держаться на уровне -3...-6 градусов.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чем гололед отличается от гололедицы/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания. Температура воздуха скоро опустится до ощутимых минусов. Однако похолодание задержится не надолго.

Также ранее стало известно, когда в Украину "придет" ощутимое похолодание - синоптик назвала даты. В Украине изменится погода.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 12 декабря. Погода в Украине будет облачной. Кое-где пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

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