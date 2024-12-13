Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

Ангелина Подвысоцкая
13 декабря 2024, 19:31
168
Синоптики предупреждают о том, что в одной области может сойти снежная лавина.
погода
Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет потепление
  • Когда может сойти снежная лавина
  • Где синоптики прогнозируют -14

Погода в Украине 14 декабря будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

16 декабря из-за снегопадов могут сойти лавины на высокогорье Ивано-Франковской области. Там объявлен 3 уровень опасности.

видео дня

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украину пришло похолодание. Ожидается, что 14 декабря станет еще морознее. Температура воздуха местами может опуститься до -14 градусов. Ветер в этот день будет порывистый.

В то же время уже в воскресенье, 15 декабря, регионы начнет накрывать потепление. В течение воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели. На следующей неделе максимальная температура воздуха повысится до +7 градусов. В этот период возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 14 декабря
Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: ventusky

Погода 14 декабря

В Украине 14 декабря будет переменная облачность. В этот день снег прогнозируют только в Карпатах. В Украине на дорогах будет гололедица. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; на юге и крайнем западе страны ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 14 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -2...+1 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха опустится до -8...-3 градусов.

погода 14 декабря
Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: meteoprog

Погода 14 декабря в Киеве

В Киеве 14 декабря будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью около 10° мороза, днем 3-5° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 декабря
Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

20:05Украина
Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

19:31Синоптик
РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

19:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

Как удалить известковый налет с крана за считанные минуты: нужно всего 1 средство

Как удалить известковый налет с крана за считанные минуты: нужно всего 1 средство

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

Последние новости

20:05

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

20:05

Нужно найти кролика за 7 секунд: только "настоящие детективы" увидят животное

19:31

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

19:31

РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

19:29

Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
19:28

ГПСУ развеяла мифы о поставщиках снарядов на 23 млрд: есть сертификат НАТО и многолетний опытФото

19:13

РФ может снова ударить "Орешником": эксперт назвал точную дату

19:10

Масштабная атака на Украину: сегодня был установлен абсолютный рекордмнение

19:07

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

Реклама
18:58

"Целеустремленная девушка": Ольга Сумская призналась, чем занимается ее дочь

18:35

График отключения света на 14 декабря: ограничения будут действовать значительно дольше

18:13

Существует угроза с двух сторон: в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину

18:10

"Со своей точкой зрения": беглец Влад Яма показала, как изменился его сын

18:09

В фокусе - защита неба: Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

17:43

Украина превосходят РФ в артиллерии в 3 раза: ВСУ удивили заявлением

17:19

ВСУ уничтожили два плацдарма РФ: разведка Эстонии раскрыла успехи Украины на фронте

17:10

Как накрутить волосы на носки: простой вау-метод с TikTok

17:03

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

17:02

Как варить рис для суши: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

17:00

После удара РФ: Сибига призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

Реклама
16:58

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

16:56

Последнее Полнолуние 2024 года: какой знак зодиака ждет грандиозный успех

16:29

"Не помогай врагу": СБУ запускает чат-бот "Спали ФСБешника"

16:24

"Об этом говорят все": Орбан похвастался, что "открыл двери" к переговорам Украины и РФ

16:17

Украину накроет оттепель: в каких областях ждать резкого потепления

16:10

Окружение ВСУ возле Курахово: военные сообщили, какая на самом деле там ситуация

15:53

"С женщинами пикантный тип общения": Женя Галич рассказал, изменял ли жене

15:38

Трамп может влупить по ядерным объектам одной из стран: о ком идет речь - WSJ

15:12

Москва может во второй раз атаковать Украину с помощью "Орешника": FT раскрыло сроки

15:10

Петр Порошенко вошел в лидеры антирейтинга депутатов-прогульщиков, - движение "ЧЕСНО"

15:02

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

14:57

РФ готовит новые массированные удары: какое количество атак может ждать украинцев

14:49

Теплый лайфхак для зимних холодов: зачем хозяйки замораживают носки

14:32

Армия РФ с боями прорывается на острова: Попович оценил угрозу для Херсонщины

14:12

Аргумент для достижения соглашения: стало известно, как Трамп может положить конец войне

14:05

Звезда сериала "Крепостная" стала мамой во второй раз - фото из роддома

13:57

Водители удивятся: что означает дорожный знак авто со сломанным шлагбаумом

13:50

В Европе "поняли, откуда ветер дует": в странах НАТО увеличивают расходы на оборону – эксперт

13:34

Кабмин неожиданно делегировал закупку снарядов пограничникам: подробности актуально

13:27

Предварительные переговоры с Украиной и РФ: в США хотят приостановить войну - Гетьман

Реклама
13:27

"Предложил попытаться сблизиться": Ксения Мишина отвергла украинского ведущего

13:26

Будет сохранять тепло даже в сильные морозы: как выбрать идеальное термобелье - 3 правилаВидео

13:23

Генеральная уборка в пятницу 13: почему можно навлечь беду в дом - приметы

13:11

"Цель достигнута": в России цинично похвастались новым ударом по Украине

13:10

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

12:36

Тысячи снарядов и ракет: у Байдена собрались перебросить много оружия в Украину

12:35

Эффективно отработали F-16-е: в ВС рассказали о сбитии 161 вражеской цели РФ

12:31

Не вступление в НАТО: политолог объяснил, за что Украине сейчас критично бороться

12:24

Украинские пограничники отбили попытку захода ДРГ: куда хотел пройти враг

12:23

Новый подход к рекрутингу и обучению: Драпатый объявил о крупной реформе Сухопутных войск

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять