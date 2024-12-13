Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

Синоптики предупреждают о том, что в одной области может сойти снежная лавина.

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Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда в Украину придет потепление

Когда может сойти снежная лавина

Где синоптики прогнозируют -14

Погода в Украине 14 декабря будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

16 декабря из-за снегопадов могут сойти лавины на высокогорье Ивано-Франковской области. Там объявлен 3 уровень опасности.

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Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украину пришло похолодание. Ожидается, что 14 декабря станет еще морознее. Температура воздуха местами может опуститься до -14 градусов. Ветер в этот день будет порывистый.

В то же время уже в воскресенье, 15 декабря, регионы начнет накрывать потепление. В течение воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели. На следующей неделе максимальная температура воздуха повысится до +7 градусов. В этот период возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: ventusky

Погода 14 декабря

В Украине 14 декабря будет переменная облачность. В этот день снег прогнозируют только в Карпатах. В Украине на дорогах будет гололедица. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; на юге и крайнем западе страны ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 14 декабря в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -2...+1 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха опустится до -8...-3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: meteoprog

Погода 14 декабря в Киеве

В Киеве 14 декабря будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью около 10° мороза, днем 3-5° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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