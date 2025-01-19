Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке – минимум 5 громких фамилий

Что известно о санкциях Зеленского:
- В список попали более 10 граждан
- Среди фигурантов - депутаты и беглецы
- Санкции вводится на десять лет
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда лиц. Фигуранты санкций лишены государственных наград. Их активы на территории государства заблокированы на 10 лет. Медийную деятельность в Украине вести они не могут.
Глава государства своим указом №38/2025 ввел в действие решение СНБО от 19 января "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции введены по предложению СБУ.
Кто попал под новые санкции Украины:
Приводим основной список – тех, кто наиболее известен широкой аудитории.
- Нестор Шуфрич – народный депутат, ранее состоял в пророссийской партии и фракции ОПЗЖ
- Юрий Бойко – народный депутат, бывший сопредседатель ОПЗЖ. Лишен звания Герой Украины.
- Петр Симоненко – бывший парламентарий Украины, руководитель Коммунистической партии. Сбежал в Россию.
- Евгений Мураев – бывший парламентарий Украины. Был владельцем пророссийских пропагандистских телеканалов NewsOne и НАШ. Сбежал из страны после полномасштабного нападения России.
- Светлана Крюкова – журналистка, первый заместитель главного редактора манипулятивного интернет-издания Страна.ua.
- Олег Волошин – бывший парламентарий от ОПЗЖ. Сбежал из Украины после начала полномасштабной войны.
- Илья Резник – российский поэт. Поддержал войну России против Украины.
- Виктор Садовничий – ректор Московского государственного университета (МГУ).
Как прокомментировал санкции Зеленский
Президент сказал, что таким решением блокируются пропагандисты, которые работают на Россию, лица, перешедшие на сторону врага и те, кто помогает агрессору продолжать войну.
Также он анонсировал новые санкции.
"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград - звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Вскоре они будут", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Санкции против России и сторонников агрессора – что об этом известно:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 13 января своим указом ввел в действие новые санкции против России.
На этот раз ограничения затронули финансовый сектор. В перечень попали 140 субъектов.
Кроме того, в ноябре прошлого года Зеленский официально лишил звания народных артистов известных предателей Украины. Наград лишились Ани Лорак, Таисия Повалий, Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и другие деятели.
При этом были лишены наград и такие предатели, как Ренат Кузьмин, Виктор Пшонка, Николай Азаров, Дмитрий Табачник и др.
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