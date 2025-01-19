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Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке – минимум 5 громких фамилий

Андрей Ганчук
19 января 2025, 15:18обновлено 19 января, 16:03
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Фигуранты санкционного списка бессрочно лишены государственных наград, а их активы заблокированы на 10 лет.
Зеленский, Бойко
Юрий Бойко указом Зеленского лишен звания Героя Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Что известно о санкциях Зеленского:

  • В список попали более 10 граждан
  • Среди фигурантов - депутаты и беглецы
  • Санкции вводится на десять лет

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда лиц. Фигуранты санкций лишены государственных наград. Их активы на территории государства заблокированы на 10 лет. Медийную деятельность в Украине вести они не могут.

Глава государства своим указом №38/2025 ввел в действие решение СНБО от 19 января "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции введены по предложению СБУ.

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Кто попал под новые санкции Украины:

Приводим основной список – тех, кто наиболее известен широкой аудитории.

  • Нестор Шуфрич – народный депутат, ранее состоял в пророссийской партии и фракции ОПЗЖ
  • Юрий Бойко – народный депутат, бывший сопредседатель ОПЗЖ. Лишен звания Герой Украины.
  • Петр Симоненко – бывший парламентарий Украины, руководитель Коммунистической партии. Сбежал в Россию.
  • Евгений Мураев – бывший парламентарий Украины. Был владельцем пророссийских пропагандистских телеканалов NewsOne и НАШ. Сбежал из страны после полномасштабного нападения России.
  • Светлана Крюкова – журналистка, первый заместитель главного редактора манипулятивного интернет-издания Страна.ua.
  • Олег Волошин – бывший парламентарий от ОПЗЖ. Сбежал из Украины после начала полномасштабной войны.
  • Илья Резник – российский поэт. Поддержал войну России против Украины.
  • Виктор Садовничий – ректор Московского государственного университета (МГУ).

Как прокомментировал санкции Зеленский

Президент сказал, что таким решением блокируются пропагандисты, которые работают на Россию, лица, перешедшие на сторону врага и те, кто помогает агрессору продолжать войну.

Также он анонсировал новые санкции.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград - звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Вскоре они будут", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Санкции против России и сторонников агрессора – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 13 января своим указом ввел в действие новые санкции против России.

На этот раз ограничения затронули финансовый сектор. В перечень попали 140 субъектов.

Кроме того, в ноябре прошлого года Зеленский официально лишил звания народных артистов известных предателей Украины. Наград лишились Ани Лорак, Таисия Повалий, Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и другие деятели.

При этом были лишены наград и такие предатели, как Ренат Кузьмин, Виктор Пшонка, Николай Азаров, Дмитрий Табачник и др.

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