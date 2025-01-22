'Время перемен настало': Орбан призвал отменить санкции против России

По словам Орбана, санкции не довели войну до конца.

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Отмена санкций против РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления Орбана:

Санкции ЕС против России нужно снять

Они якобы уничтожили конкурентоспособность экономики ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять санкции Европейского Союза против страны-агрессора России. Об этом он заявил на своей странице в Х.

По его словам, введенные против России санкции якобы уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

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"Они довели войну до конца? Нет. Нанесли ли они ущерб российской экономике? Нет. Удалось ли Европе заменить российскую энергию другими доступными источниками? Нет. Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одного: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики", - написал премьер-министр Венгрии.

Он также добавил, что "время перемен настало".

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по войне в Украине.

15 января Министерство финансов США объявило о наложении санкций на новые российские схемы, используемые для обхода санкций в отношении военных товаров.

В то же время, США ввели новые санкции против более 400 субъектов российского энергосектора. Санкции коснулись более 30 российских нефтесервисных компаний, в частности гигантов Газпром нефть и Сургутнефтегаз.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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