'Украина уже не существует': Орбан сделал заявление о создании отношений с РФ

Орбан считает, что все изменится после прихода к власти Дональда Трампа.

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Орбан сказал, что Украины не существует / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/orbanviktor, скриншот из видео

Главное из заявления:

Украина не существует без западных денег

ЕС должен отменить санкции против России

Администрация Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже не существует, а Россию нужно освободить от санкций. Его заявление передает telex.

"Украина не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства", - сказал Орбан. видео дня

В то же время, премьер-министр Венгрии считает, что Европейский Союз должен отменить санкции против России, поскольку администрация Дональда Трампа готова со следующей недели открыть "новую эру".

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать с россиянами отношения, свободные от санкций", - подчеркнул он.

По его мнению, для этого еще нужно время, но в Брюсселе "наступит трезвость", но сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".

Орбан подчеркнул, что все изменится после прихода к власти Дональда Трампа.

"Со вторника в западном мире наступит новая эра", - добавил он.

Кроме того, премьер-министр Венгрии убежден, что если бы в 2020 году Дональд Трамп остался бы президентом, то тогда не было бы украинско-российской войны.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Финансирование Венгрии Европейским союзом

Как сообщал Главред, Орбан не впервые говорит о том, что вступление Украины в ЕС может нести большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства. Однако, стоит отметить, что экономика Венгрии имеет смешанную структуру, которая состоит из развитого промышленного сектора, сельского хозяйства, сферы услуг и значительного внешнего финансирования, в частности из Европейского Союза.

Дотации и субсидии Европейского Союза составляют значительную часть доходов государственного бюджета Венгрии. По оценкам, около 3-4% ВВП Венгрии ежегодно обеспечивается за счет финансирования ЕС. По последним данным, финансирование от ЕС составляет около 15-20% государственного бюджета страны. Эта доля меняется в зависимости от размера дотаций, полученных в рамках многолетнего бюджета ЕС и объемов средств, направленных на конкретные проекты.

Что важно, Венгрия зависит от этих поступлений, поэтому любое замораживание или сокращение фондов из-за политических или правовых конфликтов может повлиять на выполнение бюджетных обязательств.

Кроме того, с 1 января 2025 года Венгрия потеряет доступ к более чем 1 миллиарду евро из фондов ЕС из-за замораживания выплат. Конфликт с Брюсселем создает экономические проблемы для страны, углубляет рецессию и снижает шансы премьер-министра Виктора Орбана на переизбрание в 2026 году.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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