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"Нонсенс": в ОП резко отреагировали на позицию Фицо и Орбана по Украине

Анна Косик
24 декабря 2024, 18:11
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Среди официальных лиц Украины нет понимания, почему страны придерживаются пророссийской позиции.
Подоляк, Фико, Орбан
Подоляк раскритиковал позиции двух стран ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/robertficosk

Что сказал Подоляк:

  • Премьеры Словакии и Венгрии демонстрируют пророссийскую позицию
  • Россия продолжает агрессивную политику в отношении Украины
  • Некоторые страны проявляют равнодушие к будущему Украины

Премьер-министры Словакии и Венгрии повысили интенсивность своей "пророссийскости", что является нонсенсом, ведь страны находятся в Европейском Союзе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что пророссийские наклонности демонстрируют именно Виктор Орбан и Роберт Фицо.

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"Честно говоря, как раз один из ключевых мотивов этой войны - это попытка доминировать на европейском рынке политически и экономически Российской Федерации. И настолько откровенно уходить в пророссийскость, которую демонстрирует сегодня премьер Словакии и премьер Венгрии, ну это для меня немножко странно", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что пребывание Венгрии и Словакии в коллективном альянсе, то есть Евросоюзе должно было бы положительно влиять на позицию стран относительно войны в Украине. Однако Орбан и Фицо скорее хотят поддерживать Россию, что непонятно.

"Обычно Россия обнуляет международное право, Россия атакует, агрессивно атакует другое суверенное государство, Россия показывает, что для нее вообще не существует никаких ограничений и так далее. И даже с точки зрения ведения войны, как таковой, Россия демонстрирует, что она готова пойти на любые геноцидальные действия", - сообщил советник председателя ОП.

Поэтому советник председателя ОП называет странными заявления Словакии о сотрудничестве с РФ. Вместо этого должны были бы звучать заявления вроде "вы знаете, мы не можем находиться в ЕС, мы должны оттуда выйти, потому что мы считаем, что Россия права".

"Немного странно, ты сидишь в рамках гарантированных...Смотрите, Венгрия точно понимает, что ее будет защищать НАТО. Венгрия точно понимает, что она всегда сможет получить кредитный ресурс, большой кредитный ресурс в Евросоюзе. Словакия так же все это понимает. И они в то же время говорят: "да пусть там уничтожают Украину, какая нам разница она же не НАТО, не в Евросоюзе". Ну это странное поведение", - добавил Подоляк.

Заявления Орбана и Фицо в отношении Украины

Напомним, Главред писал, что Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок российского газа через территорию Украины, несмотря на то, что импорт газа из РФ сейчас осуществляется через трубопровод "Турецкий поток".

В то же время премьер Словакии Фицо заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского не продолжать транзит российского газа через Украину приведет к энергетическому кризису в Словакии.

Ранее также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным была ответом на заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Накануне венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что убеждён - война страны-агрессора России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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война в Украине газ новости Словакии Михаил Подоляк Виктор Орбан новости Венгрии Роберт Фицо
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