Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины установил новый курс доллара к гривне.

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Курс доллара и евро падает уже несколько дней / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Какой курс доллара на 24 декабря

Обновленный курс евро НБУ на 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара на 0,1 гривны. Также изменился и курс евро. Об этом стало известно с сайта регулятора.

Официальный курс установлен на уровне 41,99 гривен (23 декабря - 41,87 гривен) за 1 доллар и 43,64 гривен (23 декабря - 43,51 гривен) за 1 евро.

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При этом на межбанке курс доллара, по сравнению с закрытием предыдущего дня, упал до 41,94-41,96 гривен (купля-продажа) за доллар.

Если говорить о ситуации на наличном рынке, то курс этой валюты вырос на 5 копеек и составляет 42,35 гривен за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в понедельник, 23 декабря, курс доллара в Украине "упал" на 5 копеек. Также на 6 копеек уменьшился официальный курс евро к гривне.

Накануне начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что несмотря на то, что годовая инфляция, согласно прогнозам, может превысить 10%, курсы валют останутся на достаточно стабильном уровне, хотя и с небольшими колебаниями, не приводящими к глобальным изменениям.

Ранее также стало известно, что цена на доллары в Украине в краткосрочной перспективе будет оставаться относительно стабильной. Курс на межбанке может не превысить максимальный курс доллара, который предусмотрен в Госбюджете на 2024 год.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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