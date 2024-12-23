Доллар и евро 'упали': сколько стоит валюта после выходных

Национальный банк Украины установил новый курс валют.

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Курс доллара и евро снизился / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Курс доллара на 23 декабря

Какой курс евро установил НБУ на 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, курс доллара в Украине "упал" на 5 копеек. Также на 6 копеек уменьшился официальный курс евро к гривне. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Официальный курс доллара к гривне установили на уровне 41,87 грн (20 декабря - 41,92 грн). В то же время курс евро составляет 43,51 грн (20 декабря - 43,57 грн).

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На "черном рынке" курс доллара на 11:30 колебался в пределах 42,20 - 42,30 грн, а курс евро составлял 44,13 - 44,35 грн.

В кассах банков средние курсы валют:

Доллар США - 41,70 - 42,20 грн;

Евро - 43,50 - 44,15 грн.

Наличные курсы доллара в банках:

Приватбанк - 41,60 - 42,10 грн;

Ощадбанк - 41,70 - 42,20 грн;

Укрсиббанк - 41,65 - 42,25 грн;

ПУМБ - 41,70 - 42,30 грн;

Райффайзен - 41,55 - 42,25 грн.

Относительно безналичных операций, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 42,19 грн за доллар, а в monobank - 42,18 грн за доллар. По сравнению с предыдущими днями курс доллара и евро демонстрируют тенденцию к снижению.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 23 декабря курс доллара в Украине начал снижаться после нескольких дней рекордного роста. Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,88 грн, что на 0,05 грн меньше, чем в предыдущий день.

Также 19 декабря 2024 года Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,9048 грн, что является новым историческим максимумом. С начала года курс вырос на 4 гривны (10,3%).

Кроме этого, значительных колебаний курса гривны в январе не ожидается, сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. По ее словам, в январе давление на гривну ослабляется из-за ограниченной деловой активности и низкого спроса на валюту.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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