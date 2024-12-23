Доллар и евро 'упали': сколько стоит валюта после выходных

Вы узнаете:
- Курс доллара на 23 декабря
- Какой курс евро установил НБУ на 23 декабря
В понедельник, 23 декабря, курс доллара в Украине "упал" на 5 копеек. Также на 6 копеек уменьшился официальный курс евро к гривне. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Официальный курс доллара к гривне установили на уровне 41,87 грн (20 декабря - 41,92 грн). В то же время курс евро составляет 43,51 грн (20 декабря - 43,57 грн).
На "черном рынке" курс доллара на 11:30 колебался в пределах 42,20 - 42,30 грн, а курс евро составлял 44,13 - 44,35 грн.
В кассах банков средние курсы валют:
Доллар США - 41,70 - 42,20 грн;
Евро - 43,50 - 44,15 грн.
Наличные курсы доллара в банках:
- Приватбанк - 41,60 - 42,10 грн;
- Ощадбанк - 41,70 - 42,20 грн;
- Укрсиббанк - 41,65 - 42,25 грн;
- ПУМБ - 41,70 - 42,30 грн;
- Райффайзен - 41,55 - 42,25 грн.
Относительно безналичных операций, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 42,19 грн за доллар, а в monobank - 42,18 грн за доллар. По сравнению с предыдущими днями курс доллара и евро демонстрируют тенденцию к снижению.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 23 декабря курс доллара в Украине начал снижаться после нескольких дней рекордного роста. Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,88 грн, что на 0,05 грн меньше, чем в предыдущий день.
Также 19 декабря 2024 года Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,9048 грн, что является новым историческим максимумом. С начала года курс вырос на 4 гривны (10,3%).
Кроме этого, значительных колебаний курса гривны в январе не ожидается, сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. По ее словам, в январе давление на гривну ослабляется из-за ограниченной деловой активности и низкого спроса на валюту.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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