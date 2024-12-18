Доллар побил исторический рекорд: сколько стоит валюта

Доллар третий день подряд бьет исторический максимум.

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Сколько стоит доллар / Коллаж: Главред, фото pixabay

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Каким будет курс доллара на 19 декабря

Каким будет курс евро на 19 декабря

Национальный банк Украины установил новый курс доллара к гривне на 19 декабря. Валюта третий день подряд обновляет исторический максимум. Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс на 19 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9048 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).

видео дня

С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,3%) с 37,98 грн/доллар.

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,05 гривен.

Относительно европейской валюты гривна также ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на 19 декабря установлен на уровне 43,96 гривны за один евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред, вчера НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл. Гривна продолжила свое падение и по отношению к евро. Регулятор установил официальный курс евро на уровне 43,91 грн за евро, что на 10 копеек больше.

Недавно начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс валют в Украине и в дальнейшем будет колебаться. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.

Банкир прогнозировал, что до конца года доллар в Украине может стоить 41,6-41,8 грн. При этом, согласно госбюджету, курс доллара к гривне ожидается на уровне 42,1 грн/долл.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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