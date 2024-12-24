Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Юлия Закрепа
24 декабря 2024, 15:44
4904
Операции РФ выполняют большими силами, которые в нынешних условиях скрыть очень сложно.
РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона
Будет ли армия РФ штурмовать Херсон / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, instagram.com/libkos

Главное из материала:

  • Россияне активизировались на Приднепровском направлении
  • В какой ситуации находятся военные ВСУ на Херсонщине

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что оккупационная армия России стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.

Волошин в эфире "Радио Свобода" сообщил, что именно поэтому на Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по пять-семь штурмов оккупантов, которые они осуществляют малыми пехотными группами. Россияне активизировали штурмы на островах Казацкий и Большой Потемкин. Также захватчики пытаются найти слабые места обороны ВСУ.

видео дня

"Враг ищет, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть, как расположена система обороны, где огневые позиции", - сказал Волошин.

Однако действия врага нельзя назвать подготовкой к масштабному штурму или форсированию Днепра. Волошин также пояснил, что такие операции выполняют большими силами, которые в нынешних условиях скрыть очень сложно. Для переправки бронетехники или создания понтонного моста, длина которого должна достигать километра, нужно много ресурсов.

Для того, чтобы скрыть передвижение большого количества понтонных машин практически невозможно, атаковать исключительно пехотой на катерах или моторных лодках - бессмысленно.

"Это делается значительно большими силами, но большие силы при современных средствах разведки скрыть очень трудно. Чтобы переправить бронетехнику, как-то перебросить на другую сторону Днепра, необходимы средства... Построить понтонную переправу - это как минимум должен быть мост до километра. Это большое количество этих машин, которые везут понтоны... Штурмовать только одной пехотой на каких-то катерах или моторных лодках, понимаете, это, грубо говоря, несерьезно. Это несколько залпов кассетных боеприпасов и они кормят рыб", - отмечает Владислав Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне "пушечным мясом" хотят прорвать оборону ВСУ в Курской области. На этом направлении российские захватчики для штурмов привлекают большое количество пехоты, среди которой есть солдаты из Северной Кореи. Украинские защитники отражают вражеские штурмы.

Ситуация в Курахово очень сложная, ведь ВСУ контролируют 30% города. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться, говорит лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Западные СМИ сообщили, что британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился "с важностью уточнения" предложения по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - детали

Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - детали

16:13Украина
РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

15:44Украина
После заявления о "голодных украинках": скандального профессора накажут - детали

После заявления о "голодных украинках": скандального профессора накажут - детали

14:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут": как фонд "Велич життя" во главе с Аллой Ландар спасает жизни на передовой

"Мы работаем, потому что знаем, что нас ждут": как фонд "Велич життя" во главе с Аллой Ландар спасает жизни на передовой

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют снег и дожди

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют снег и дожди

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Ракета "Орешник" не совсем новая: известны первые результаты изучения обломков

Ракета "Орешник" не совсем новая: известны первые результаты изучения обломков

Последние новости

16:31

Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

16:27

Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

16:15

"Война никому не пошла на пользу": Сергей Притула рассказал про ссоры в браке

16:13

Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - детали

15:59

Как очистить историю на телефоне Андроид: гениальный фокус удивит результатом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:48

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

15:44

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

15:25

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до конца войны - Чернышев

14:57

После заявления о "голодных украинках": скандального профессора накажут - детали

Реклама
14:18

Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

14:15

"Агрессор достиг цели": в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

14:12

Звезда Вечернего Квартала рассказал про свадьбу и главный повод для гордости

13:59

В Сети "гуляет" фейк о снижении мобилизационного возраста: в Раде и НГУ его опровергли

13:57

Что одеть на день рождения: модный и стильный образ поразит воображение

13:24

Оккупанты пытаются окружить ВСУ: ситуация возле Макаровки сложная - Волошин

13:12

В оккупированном Бердянске могли взорвать автомобиль топ-коллаборанта

12:38

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

12:35

Новость о здоровье Короля Чарльза расстроила его подданных

11:58

"Вечному" фонарику нипочем долгие отключения: как быстро и легко сделать лампу

11:50

В 2025 году решится судьба войны у Украине: Влад Росс назвал месяцВидео

Реклама
11:47

"Мой проект": Арестович заявил, что он "назначил" Залужного главнокомандующимВидео

11:25

Астролог Влад Росс рассказал, для чего будет благоприятен 2025 год

11:07

Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой - El Pais

10:45

Билла Клинтона срочно госпитализировали: что случилось

10:38

Будут ли отключать свет на Рождество: украинцам дали ответВидео

10:38

Британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ - The Times

09:58

Чем отмыть тротуарную плитку: на удивление простой и эффективный способ

09:56

Российское судно со стратегическим грузом затонуло после взрыва: деталиВидео

09:30

Атака дронов по аэродрому в Миллерово: в Forbes назвали возможную цель

09:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Стрельцам - огромное везение, Тельцам - прибыль

09:25

2000 "шахедов" в месяц: РФ удвоила производство дронов - Defense Express

08:20

Евросоюз намерен изготовить для Украины миллионы боеприпасов – еврокомиссар

08:04

Украина почти завершила разработку ракеты "Трембита": на что способно новое оружие – Politico

07:00

Путин решил отложить захват Покровска: в ISW сказали, что он хочет взамен

06:47

Не оставляйте Трампа и Путина наедине, мир в опасностимнение

06:03

Гороскоп на 2025 год: какому знаку зодиака невероятно повезетВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

05:00

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

04:55

"РФ утилизирует их": Зеленский назвал потери северокорейских солдат

04:30

Для чего когда-то цепляли свисающие ленты на кузов авто: ответ удивит

Реклама
04:00

Какой подарок по душе больше всего: быстрый тест на скрытые черты личности

03:40

Блок управления под микроскопом: неожиданные данные о ракете "Орешник"

03:15

ВСУ контролируют 30% города, ситуация в Курахово очень сложная - лейтенант ВСУ

03:12

Больше никаких "стрелок": женщина поделилась лайфхаком для прочности колготокВидео

02:31

"Мандаринки" будут таять во рту: быстрый рецепт вкусной закуски на Новый год

01:30

Евгений Клопотенко впервые признался в романе с кондитером-звездой "МастерШеф"

01:01

"Ему выгодны теневые договоренности с Путиным": Зеленский раскритиковал Фицо

23 декабря, понедельник
23:05

Стратегический для РФ аэродром: на базе "Миллерово" устроили настоящую "дискотеку"Видео

22:36

"Трембита" достанет до Москвы: Украина создает новую ракету – The Economist

22:18

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Рецепты на Новый год
"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять