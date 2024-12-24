РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Операции РФ выполняют большими силами, которые в нынешних условиях скрыть очень сложно.

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Будет ли армия РФ штурмовать Херсон / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, instagram.com/libkos

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Россияне активизировались на Приднепровском направлении

В какой ситуации находятся военные ВСУ на Херсонщине

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что оккупационная армия России стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.

Волошин в эфире "Радио Свобода" сообщил, что именно поэтому на Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по пять-семь штурмов оккупантов, которые они осуществляют малыми пехотными группами. Россияне активизировали штурмы на островах Казацкий и Большой Потемкин. Также захватчики пытаются найти слабые места обороны ВСУ.

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"Враг ищет, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть, как расположена система обороны, где огневые позиции", - сказал Волошин.

Однако действия врага нельзя назвать подготовкой к масштабному штурму или форсированию Днепра. Волошин также пояснил, что такие операции выполняют большими силами, которые в нынешних условиях скрыть очень сложно. Для переправки бронетехники или создания понтонного моста, длина которого должна достигать километра, нужно много ресурсов.

Для того, чтобы скрыть передвижение большого количества понтонных машин практически невозможно, атаковать исключительно пехотой на катерах или моторных лодках - бессмысленно.

"Это делается значительно большими силами, но большие силы при современных средствах разведки скрыть очень трудно. Чтобы переправить бронетехнику, как-то перебросить на другую сторону Днепра, необходимы средства... Построить понтонную переправу - это как минимум должен быть мост до километра. Это большое количество этих машин, которые везут понтоны... Штурмовать только одной пехотой на каких-то катерах или моторных лодках, понимаете, это, грубо говоря, несерьезно. Это несколько залпов кассетных боеприпасов и они кормят рыб", - отмечает Владислав Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне "пушечным мясом" хотят прорвать оборону ВСУ в Курской области. На этом направлении российские захватчики для штурмов привлекают большое количество пехоты, среди которой есть солдаты из Северной Кореи. Украинские защитники отражают вражеские штурмы.

Ситуация в Курахово очень сложная, ведь ВСУ контролируют 30% города. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться, говорит лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Западные СМИ сообщили, что британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился "с важностью уточнения" предложения по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.

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