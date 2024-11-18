'Таким был его план': в ЕС сделали неожиданное заявление о переговорах с Путиным

В ЕС указали на неготовность российского диктатора Путина к мирным переговорам после последних ракетных ударов по территории Украины.

https://glavred.info/world/takim-byl-ego-plan-v-es-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-o-peregovorah-s-putinym-10615412.html Ссылка скопирована

Путин не готов к переговорам после 4 тысяч дней войны / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем сказал Боррель:

Путин не готов к переговорам о мире в Украине

План Путина завершить войну за 2 недели провалился

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Путин после 4 тысяч дней войны против Украины не готов к мирным переговорам. Об этом Боррель сообщил после встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, передает "Европейская правда".

Он напомнил о массированной воздушной атаке, которую Россия осуществила в ночь на воскресенье, и смертоносном обстреле Одессы в понедельник.

видео дня

По его словам, это свидетельствует, что Путин не настроен на переговоры, а нацелен на дальнейшую эскалацию войны, чтобы достичь своих первоначальных целей - завоевать и оккупировать Украину", - отметил Боррель.

Он добавил, что Путин надеялся завершить войну за две недели, но этот план провалился.

"Таким был его план: через несколько недель - в Киеве. Через 1000 дней он до сих пор воюет на Донбассе. Однако речь идет даже не о 1000 дней, а о 4000 дней с тех пор, как Путин атаковал Украину впервые, в 2014 году", - сказал он.

Боррель признал, что ЕС должен был реагировать решительнее и жестче с самого начала. Он подчеркнул важность реагирования на новые эскалационные действия России, чтобы не оставлять их без ответа.

"Понятно, что каждый шаг, который остается без реакции, поощряет Россию к дальнейшей эскалации. Нет реакции - больше эскалации", - сказал Боррель.

Переговоры с Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, историк из Центра глобальных отношений имени Генри Кисинджера Сергей Радченко заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в случае провала переговоров с Владимиром Путиным может возложить ответственность за это на президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его разговор с Владимиром Путиным подтвердил неизменность взглядов российского диктатора на войну в Украине. Шольц объяснил, что этот звонок был необходим для того, чтобы развеять иллюзии Путина о том, что Запад может прекратить поддержку Украины, сообщает Reuters.

Впрочем, действия Шольца вызвали критику со стороны немецкой оппозиции. Депутат ХДС/ХСС Юрген Гардт в комментарии Tagesschau выразил беспокойство, что переговоры с Путиным могут быть восприняты российским лидером не как проявление решимости, а как демонстрация слабости.

Другие новости:

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред