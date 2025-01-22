Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

Содержание многочисленного контингента будет возможным только при условии поддержки международного сообщества

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Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения численности ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

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Украине понадобится армия численностью около миллиона человек

Замороженные российские активы могут пойти на содержание ВСУ

Для защиты от России Украине понадобится армия численностью около миллиона человек, пока страна не вступит в альянс по безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.

"Нам нужен миллион военных в обороне, если Путин придет с миллионом-полутора", - отметил он в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

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По словам главы государства, содержание такого многочисленного контингента будет возможным только при условии поддержки международного сообщества.

В частности, он подчеркнул важность вступления Украины в НАТО, назвав этот шаг "самыми дешевыми гарантиями безопасности" для Украины, Европы и мира.

Президент отметил, что содержание миллионной армии значительно превышает финансовые возможности государственного бюджета Украины. В качестве источников финансирования он предложил использовать замороженные российские активы объемом около 250 миллиардов долларов.

"Сейчас есть 250 миллиардов российских активов - забираем, на что-то восстанавливаем инфраструктуру, на что-то - содержим армию, пока мы не будем в каком-то альянсе. Или содержать армию придется за счет американского или европейского бюджетов", - добавил Зеленский.

Ранее у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине. В команде будущего лидера Белого дома планируют урегулировать войну в Украине в течение нескольких месяцев.

Напомним, ранее СМИ выяснили детали мирного плана Трампа. В Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

Как писал Главред со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

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Что известно о форуме в Давосе Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) - это ежегодная международная встреча, которая проходит в январе в швейцарском курортном городке Давос. Мероприятие собирает ведущих мировых лидеров в политике, бизнесе, науке, технологиях и общественных организациях для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий для их решения.

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