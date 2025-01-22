Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

Главное:
- Украине понадобится армия численностью около миллиона человек
- Замороженные российские активы могут пойти на содержание ВСУ
Для защиты от России Украине понадобится армия численностью около миллиона человек, пока страна не вступит в альянс по безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.
"Нам нужен миллион военных в обороне, если Путин придет с миллионом-полутора", - отметил он в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
По словам главы государства, содержание такого многочисленного контингента будет возможным только при условии поддержки международного сообщества.
В частности, он подчеркнул важность вступления Украины в НАТО, назвав этот шаг "самыми дешевыми гарантиями безопасности" для Украины, Европы и мира.
Президент отметил, что содержание миллионной армии значительно превышает финансовые возможности государственного бюджета Украины. В качестве источников финансирования он предложил использовать замороженные российские активы объемом около 250 миллиардов долларов.
"Сейчас есть 250 миллиардов российских активов - забираем, на что-то восстанавливаем инфраструктуру, на что-то - содержим армию, пока мы не будем в каком-то альянсе. Или содержать армию придется за счет американского или европейского бюджетов", - добавил Зеленский.
Ранее у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине. В команде будущего лидера Белого дома планируют урегулировать войну в Украине в течение нескольких месяцев.
Напомним, ранее СМИ выяснили детали мирного плана Трампа. В Киеве сценарий Трампа считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.
Как писал Главред со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.
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Что известно о форуме в Давосе
Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) - это ежегодная международная встреча, которая проходит в январе в швейцарском курортном городке Давос. Мероприятие собирает ведущих мировых лидеров в политике, бизнесе, науке, технологиях и общественных организациях для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий для их решения.
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