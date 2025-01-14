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У Трампа поддержали идею Байдена: США готовят послание для РФ - СМИ

Юрий Берендий
14 января 2025, 19:38
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Команда Трампа выразила поддержку стратегии администрации Байдена по конфискации замороженных активов РФ для принуждения к переговорам, отмечают СМИ.
У Трампа поддержали идею Байдена: США готовят послание для РФ - СМИ
США готовят послание для РФ по переговорам / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в материале СNN:

  • Администрация Байдена планирует принять решение о конфискации замороженных российских активов
  • Команда Трампа поддерживает это решение, ведь оно дает возможность принудить РФ к переговорам

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа поддерживает идею администрации Байдена о конфискации замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

По данным СМИ, помощники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов российских активов на новый эскроу-счет, доступ к которому будет предоставлен только в рамках мирного соглашения. Эти деньги, принадлежащие Центральному банку России, были заморожены три года назад после вторжения России в Украину.

видео дня

Большинство этих средств все еще хранится в европейских банках, хотя часть осталась в банках США.

Один высокопоставленный представитель администрации Байдена отметил, что арест этих активов должен передать четкий сигнал Москве.

"Если вы хотите получить свои деньги обратно, вам придется прийти и поговорить", - сказал он.

Отмечается, что чиновники администрации Байдена активно консультировались с командой национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа, в частности с сенатором Марко Рубио, избранным госсекретарем, и республиканцем Майком Уолцом, который претендует на должность советника по национальной безопасности.

Команда Трампа поддерживает эту стратегию, считая, что арестованные российские активы могут стать стимулом для России сесть за стол переговоров, ведь Трамп хочет быстрого завершения войны, которую он считает затянутой.

Однако, как говорится в материале CNN, европейские лидеры выражают опасения относительно нарушения международного права, если банки полностью конфискуют российские деньги.

Европейцы скептически относятся к идее конфискации замороженных российских активов, и, согласно источникам CNN, это делает заключение соглашения маловероятным до вступления Трампа в должность.

В то же время высокопоставленные чиновники США на правах анонимности предположили, что Фридрих Мерц, лидер немецкой партии Христианско-демократический союз, который готовится стать канцлером, может поддержать эту стратегию, хотя еще не приступил к исполнению своих обязанностей.

Журналисты отмечают, что президент Джо Байден должен был обсудить этот вопрос с итальянскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, но встреча была отменена из-за разрушительного пожара в Лос-Анджелесе. Байден связался с Зеленским по телефону в прошлую пятницу, однако неизвестно, обсуждалась ли тема российских активов.

Судьба замороженных российских активов - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила 3 миллиарда евро от Европейского союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. Это первый транш, полученный от ЕС за счет доходов от замороженных российских активов.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад использовать 260 миллиардов евро замороженных активов России для поддержки Украины. Однако канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против этой идеи, объяснив, что такой шаг может негативно повлиять на стабильность финансовых рынков Европы. Встреча лидеров ЕС по этому вопросу состоялась в Брюсселе в доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В США было принято решение предоставить Украине кредит на 20 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских средств. Министерство финансов США считает, что этот кредит является критически важной поддержкой для Украины в ее борьбе с российской агрессией.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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