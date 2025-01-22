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В ближайшее время: союзники обсудят гарантии безопасности для Украины - Шольц

Мария Николишин
22 января 2025, 14:44обновлено 22 января, 15:42
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Союзники думают о том, как Украине сохранить сильную армию после окончания войны.
В ближайшее время: союзники обсудят гарантии безопасности для Украины - Шольц
Гарантии безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Ключевые тезисы:

  • Союзники должны обеспечить безопасное будущее Украины
  • В ближайшее время они обсудят гарантии безопасности

Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности, ведь даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Funke.

"Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны были бы обеспечить безопасное будущее Украины", - сказал он.

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По его словам, далее речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украине сохранить сильную армию, которую "мы вместе будем оснащать".

Он подчеркнул, что этот вопрос союзники обсудят в ближайшее время.

"В ближайшее время мы обсудим это с нашими союзниками. Однако сейчас такие спекуляции запрещены. Ведь через головы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", - добавил канцлер Германии.

В ближайшее время: союзники обсудят гарантии безопасности для Украины - Шольц
Соглашения по безопасности / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, что при поддержке союзников Украина сможет победить в войне против страны-агрессора России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью новой вашингтонской Администрации является завершение войны в Украине таким образом, чтобы через несколько лет она не началась снова.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него действительно хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года.

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Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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