Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

Главное из заявления Писториуса:
- ФРГ допускает появление своих миротворцев в буферной зоне между Украиной и РФ
- Украина должна получить такие гарантии безопасности, чтобы РФ больше не напала
Германия допускает сценарий, который предполагает размещение ее войск в буферной зоне между Украиной и агрессором Россией. Вопрос будет обсуждаться в нужное время. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Как сообщает DW, в ответ на вопрос о том, может ли ФРГ развернуть свои войска в буферной зоне между Украиной и Россией, министр допустил такую возможность.
"Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе, поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность", - сказал Писториус и добавил, что вопрос "будет обсуждаться тогда, когда наступит время".
Кроме того, руководитель Министерства обороны Германии акцентировал внимание на том, что необходимо обеспечить Украине такой уровень безопасности, чтобы Россия не напала в будущем.
Также он поделился планами относительно визита в США для обсуждения ряда вопросов с представителями команды новоизбранного президента Дональда Трампа.
"Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в быстрой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля", - подчеркнул Борис Писториус.
Миротворцы в Украине – новости по теме:
Как сообщал Главред, в конце декабря эксперт аналитического центра Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст предположил, что появление европейских миротворцев на украинской территории возможно уже в конце 2025 года. Кроме того, Трамп вряд ли прекратит остановит американскую помощь Киеву.
Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину, ранее написали журналисты The Telegraph. Предполагается, что такой сценарий возможен после потенциального договора между Украиной и РФ о завершении боевых действий.
Миротворцы в Украине могут появиться только в результате соглашения Киева и Москвы, считает военный эксперт Давид Шарп. По его мнению, далеко не факт, что миротворцы смогут гарантировать безопасность.
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Кто такой Борис Писториус?
Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.
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