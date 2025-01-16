Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину: СМИ назвали 3 сценария

Официальные лица в Лондоне и Париже держат в тайне подробности разговоров.

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Стармер и Макрон обсуждают отправку миротворческих войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: x.com/EmmanuelMacron, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

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Лондон и Париж обсуждают отправление миротворцев в Украину

Стармер еще не полностью согласился с данной инициативой

Есть три базовых сценарий размещения миротворческого контингента

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащих своих стран в Украину в качестве миротворческого контингента. Такой сценарий мог би бить реализован после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на многочисленные авторитетные правительственные источники Британии, Стармер еще не полностью согласился с данной инициативой.

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Один источник в Уайтхолле в разговоре с The Telegraph обратил внимание на открытые вопросы о возможной угрозе для данного миротворческого контингента, и не будет ли это считаться "эскалацией".

В свою очередь, французский президент поддерживает эту идею и уже говорил об этом с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Издание пишет, что отправка миротворцев в Украину - это одна из идей, о которой "сейчас все чаще говорят не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере" (в британском правительстве).

Предполагается, что миротворцы западных государств должны выступать в качестве гарантии безопасности для Украины в случае договоренностей с РФ о прекращении огня.

Британское издание отмечает, что пресс-секретари на Даунинг-стрит и в Елисейском дворце не отрицали, что Стармер и Макрон вели переговоры относительно этой возможности во время встречи на прошлой неделе.

Вместе с тем официальные лица в Лондоне и Париже держат в тайне подробности разговоров.

Размещение миротворцев в Украине: три сценария

Пока неясно, где может пролегать "буферная" зона между Силами обороны Украины и российскими оккупантами и где гипотетически разместят западных миротворцев с целью обеспечить защиту Украины от любых будущих атак РФ.

The Telegraph опубликовало три возможных сценария.

Первый сценарий предусматривает заморозку линии боевого соприкосновения в Украине, при которой РФ оставляет под своим контролем временно оккупированные территории на востоке и юге страны.

Сценарий №1 / telegraph.co.uk

Второй сценарий рассматривает возможность защиты западными войсками Киева.

Сценарий №2 / telegraph.co.uk

Третий - включает создание на территории Польши "воздушного щита" и одновременная тренировка воинов ВСУ в Украине.

Сценарий №3 / telegraph.co.uk

Отправка миротворцев в Украину - последние новости

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины. Страны ЕС должны контролировать процесс прекращения боевых действий, в том числе через размещение европейских войск на территории Украины.

Французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос вероятности размещения иностранных войск в Украине. По его словам, "рассматриваются все опции".

"Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом", - сказал немецкий министр обороны.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

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Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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