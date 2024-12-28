"Прочный мир возможен": экс-посол Хербст назвал возможные сроки ввода миротворцев в Украину

Джон Хербст убежден, что США имеют достаточно рычагов влияния на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры.

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Хербст убежден, что США имеют достаточно рычагов влияния на РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Основные тезисы Хербста:

Россия является опасным противником США

Трамп будет добывать и экспортировать больше американской нефти и газа

Трамп может угрожать РФ предоставить Украине больше оружия

Появление европейских миротворцев в Украине станет возможным уже к концу 2025 года. Такое мнение в комментарии Tagesschau высказал эксперт аналитического центра Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Хотя во время выборов Трамп чуть ли не в каждой речи обещал покончить с войной за один день, на самом деле он и его команда только сейчас начинают реалистично оценивать ситуацию, говорит Хербст. При этом он не верит, что Трамп просто остановит американскую помощь Украине, тем самым сыграв в пользу России.

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"Все люди, которых Трамп выдвинул на ключевые должности, понимают, что Россия является опасным противником Соединенных Штатов", - говорит Хербст.

Это касается будущего госсекретаря Марко Рубио, советника по безопасности Майкла Уолца, будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога и даже противоречивой фигуры кандидата в министры обороны Пита Хегсета.

Вместе с тем Хербст убежден, что США имеют достаточно рычагов влияния на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры.

"С первого дня Трамп будет добывать и экспортировать значительно больше американской нефти и газа под девизом "Бури, детка, бури". Это повлечет давление на цены на нефть в ущерб России", - убежден бывший дипломат.

Также Трамп мог бы угрожать Москве предоставить Украине даже больше оружия, чем давал пугливый Джо Байден.

Комментируя вероятный мирный договор Трампа, Хербст считает, что Украине будет трудно согласиться на пункты, касающиеся запрета на вступление в НАТО и сохранения фактического контроля РФ над оккупированными территориями. Зато Москве будет трудно согласиться на демилитаризованную зону под охраной европейских солдат и на дальнейшую военную помощь Украине, которая будет сдерживающим фактором для нового российского вторжения.

Хербст убежден, что США могут дать собственные гарантии и Украине, и европейскому миротворческому контингенту, не принимая при этом прямого участия в охране демилитаризованной зоны.

По мнению Хербста, после нескольких месяцев переговоров европейские миротворцы могут быть размещены в Украине уже следующей осенью.

"Если вы разместите в Украине 100 000 европейцев - возможно, меньше, возможно, больше, по крайней мере большое количество - и США будут решительно отвечать на каждую российскую провокацию, прочный мир будет возможен", - говорит Хербст.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Главред писал, что боевые действия в Украине могут закончиться в 2025 году. И Киев, и Москва близки к истощению, а сторонники каждой из сторон предпочли бы, чтобы конфликт сошел на нет. Кроме того, завершение войны в Украине станет приоритетом для новой администрации 47-го президента США Дональда Трампа. Такой прогноз опубликовало 20 ноября издание The Economist.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

Зеленский также говорил в интервью Fox News, что война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки.

"Я уверен, что на сегодняшний день это [решение положить конец войне] зависит от Путина, очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", - считает Зеленский.

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Кто такой Джон Хербст Джон Хербст - отставной американский дипломат; посол США в Узбекистане (2000-2003) и посол США в Украине (2003-2006). В 2006 году госсекретарь США Кондолиза Райс назначила Джона Хербста координатором Управления реконструкции и стабилизации. Он принял новое положение летом того же года. Ныне директор Евразийского центра Атлантического совета. Старший советник Канадско-украинской торговой палаты (CUCC).

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