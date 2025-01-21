'Иначе это ничего': Зеленский сказал, сколько миротворцев должно быть в Украине

Владимир Зеленский поддержал предложение президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП.

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Зеленский назвал необходимое количество европейских миротворцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

Ключевые тезисы Зеленского:

Для гарантий безопасности в Украине должно быть не менее 200 тысяч миротворцев

Европейцам необходимо разработать единую политику безопасности и обороны

На оборону должно идти 5% ВВП

В Украине нужно разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев после завершения войны. Именно такая численность миротворческой миссии способна предотвратить новое вторжение РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Давосе, пишет Reuters.

"От всех европейцев? 200 тысяч - это минимум. Это минимум, иначе это ничего", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский подчеркнул, что такое количество военных необходимо для противостояния российской армии, численность которой оценивается в 1,5 миллиона человек. Украина, по его словам, имеет вдвое меньшее количество военнослужащих, поэтому международные гарантии безопасности являются критически важными.

Президент считает, что такое количество иностранного контингента будет достаточным, чтобы гарантировать мир и стабильность в Украине. Это количество военных примерно соответствует численности армии Франции.

По данным Financial Times на июнь 2024 года, во Франции насчитывается 204 тысячи военнослужащих, что является крупнейшим контингентом среди европейских стран. В то же время армия Италии сократилась до 160,9 тысяч человек.

В целом страны ЕС имеют около 1,9 млн солдат на бумаге. Однако, по оценкам аналитиков, европейские страны будут бороться даже за то, чтобы направить 300 тысяч военных и это потребует месяцев подготовки.

Также Зеленский призвал европейские страны разработать общую политику безопасности и обороны. Он поддержал предложение президента США Дональда Трампа по увеличению расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП.

"Если на оборону должно идти 5% ВВП, пусть будет так. Не нужно играть на эмоциях людей, что оборона должна компенсироваться за счет медицины или пенсий. Это несправедливо", подчеркнул президент Украины.

Заявления Зеленского на форуме в Давосе - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что для противодействия угрозам со стороны РФ европейские страны должны объединить усилия. Он отметил, что Россия способна мобилизовать 1,5 млн военных, тогда как Украина имеет более 800 тыс., а Франция - только 200 тыс.

Также Зеленский заверил, что у него хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, который стремится завершить войну в Украине до конца 2025 года. Однако он отметил, что вокруг Трампа есть "лишние голоса", которые могут доносить дезинформацию или пророссийские позиции.

Как сообщал Главред, глава государства заявил, что Путин стремится уменьшить численность украинской армии в 5 раз. Однако украинская власть не согласится на такие условия.

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