'Не допустим': Зеленский назвал ключевое условие Путина в отношении Украины

Путин понимает, что многочисленная и сильная украинская армия вместе со странами ЕС сможет противостоять агрессии со стороны России, отметил Зеленский.

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Зеленский назвал ключевое условие Путина по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Путин будет ставить вопрос об уменьшении численности украинской армии

Количество войск РФ в Украине выросло до 608 тысяч

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, потребует значительного сокращения численности украинской армии, однако украинская власть не согласится на такие условия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Один из важных вопросов, которые будет ставить Путин, и мы все это увидим, - уменьшение украинской армии в разы", - сказал Зеленский видео дня

Президент подчеркнул, что создание украинской армии численностью более 800 тысяч человек вместе с поддержкой Европы формирует мощную силу, способную не только защищаться, но и противостоять агрессии. По его словам, Путин это понимает.

"Самый быстрый путь - давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы уменьшили армию в 5 раз", - сказал Зеленский.

Он заявил, Украина не позволит реализовать планы российского диктатора и военного преступника Путина.

Зеленский напомнил, что в начале войны группировка российских войск, отправленных в Украину, составляла 200 тысяч человек, но сейчас их количество возросло до 608 тысяч.

Президент подчеркнул, что без надежных гарантий безопасности Россия может еще больше увеличить свою армию, с целью полной оккупации бывших республик СССР в Европе. В таком случае Кремль продолжит действовать по сценарию аннексии Крыма, выдвигая новые ультиматумы другим государствам.

"Кто-то должен будет выйти из НАТО - наши балтийские друзья, Финляндия, Швеция. Он будет нас всех возвращать к своему миру, который живет в его голове", - сказал Зеленский.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Руслан Горбенко заявил, что до конца 2027 года Украина может потерять Донецкую область, если уровень поддержки международных партнеров останется неизменным. Он подчеркнул, что цель России - захватить территории, которые диктатор Владимир Путин внес в конституцию РФ. Если же темпы наступления врага сохранятся, под угрозой могут оказаться также Днепропетровщина, Запорожье и Херсонщина.

Между тем украинское контрнаступление в Курской области России продолжается. Как отметил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев, враг несет значительные потери, а ситуация для него остается сложной.

Представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев добавил, что Силы обороны постепенно отодвигают оккупантов от Харькова в направлении границы, метр за метром продвигаясь вперед.

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