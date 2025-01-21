В Харьковской области РФ пытается прорваться вперед: военные раскрыли ситуацию

Последние несколько месяцев на Харьковском направлении происходит операция НГУ и ГУР.

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Россияне хотят прорваться на Харьковском направлении / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Война здесь сейчас похожа на Вьетнам, где много нарытых дыр

На Харьковщине продолжается очередной этап операции

Представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев отметил, что метр за метром Силы обороны отодвигают врага от Харькова до границы.

"Бригада стоит к северу от Харькова - это поселок Липцы. То есть между Липцами и границей мы понемногу продвигаемся и отодвигаем врага к границе. С мая 2024 года, когда началась вторая попытка наступления на Харьковщину, бригаду срочно перебросили на это направление. И с этого времени метр за метром мы отталкиваем врага от Харькова", - отметил Дегтярев в эфире телеканала "Еспресо".

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По словам представителя службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", последние несколько месяцев происходит операция, где бригада "Хартия" вместе со смежными подразделениями, в частности подразделениями ГУР и 92-й бригадой отодвигает врага. Сейчас продолжается очередной этап операции.

"Специфика Харьковщины и этого участка заключается в том, что здесь очень плотные леса, и за каждый метр приходится сражаться, потому что не существует постоянной линии, то есть траншей, окопов. Зато война здесь сейчас похожа на Вьетнам, где много нарытых дыр, из которых приходится выковыривать врага буквально по одному", - отметил Дегтярев.

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Дегтярев предупредил о том, что россияне стремятся достичь окрестностей Харькова. Известно, что россияне пытаются продвигаться в направлении Харькова. Военные наблюдают постоянные попытки России накопить силы для наступления.

Стало известно, что ВСУ закрепились на новых рубежах, у врага потери на Харьковском направлении. Наименее удаленной от Харькова остается линия фронта вблизи села Глубокое на Харьковщине. Украинские военные успешно закрепились на новых рубежах, выбив врага с его позиций.

Аналитики WSJ раскрыли, как ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Известно, что украинские солдаты были настроены на захват пленного, ведь до этого времени ни один северокореец, который участвовал в войне на стороне России, не попадал в руки украинцев живым.

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