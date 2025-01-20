Через минное поле под обстрелом: в WSJ раскрыли, как ВСУ взяли в плен солдата КНДР

Пленный северокорейский солдат заявил, что не знал, против кого воюет и захотел остаться в Украине.

https://glavred.info/ukraine/kriz-minne-pole-pid-obstrilom-v-wsj-rozkrili-yak-zsu-vzyali-v-polon-soldata-kndr-10632182.html Ссылка скопирована

В СМИ рассказали подробности миссии ВСУ по захвату солдата КНДР / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Украинские военные обнаружили 9 января раненого солдата КНДР

Солдат сопротивлялся, угрожая гранатой, но впоследствии его убедили сдаться

Во время миссии российская артиллерия пыталась уничтожить как северокорейца, так и украинцев

Украина провела миссию с высокими ставками, чтобы продемонстрировать миру, что вместе с РФ воюют северокорейские войска. В результате операции ВСУ получили важное доказательство - они захватили первого солдата КНДР в плен. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Украинские солдаты были настроены на захват пленного, ведь до сих пор ни один северокореец, который участвовал в войне на стороне России, не попадал в руки украинцев живым. Как утверждают украинские военные, большинство северокорейцев либо предпочли погибнуть, либо были убиты своими сослуживцами, чтобы избежать плена.

видео дня

По словам официальных лиц Украины, участие Северной Кореи в войне свидетельствует о ее глобализации. Согласно оценкам Киева, Россия разместила в Курской области около 12 тысяч солдат КНДР, которые с декабря участвовали в пехотных атаках. Несмотря на большие потери, северокорейцы демонстрируют высокую мотивацию.

Документы, найденные у погибших солдат, свидетельствуют об их дисциплине и готовности к самопожертвованию. В то же время эти материалы указывают на то, что Россия пыталась скрыть присутствие северокорейцев.

Как прошла операция

По данным издания, украинские спецназовцы провели операцию 9 января. Военные наткнулись на раненого северокорейского солдата в Курской области РФ, где он лежал в лесу. Военные пересекли минное поле и устроили засаду, в результате чего раненого солдата обнаружили и окружили.

Заметив их, мужчина начал угрожать гранатой, держа ее в руке. Командир группы, капитан с позывным Грин, решил действовать решительно и попытался успокоить солдата, используя несколько фраз на корейском языке, которые он специально выучил для подобных случаев.

"Брат, все в порядке," - сказал он, а затем добавил на русском: "Все нормально. Я помогаю".

Сначала он сопротивлялся, но когда Грин продемонстрировал ему, что хочет помочь, солдат отдал оружие.

"Мы относились к нему как к ребенку. Мы не хотели, чтобы он нанес себе вред", - отметил Грин.

Украинские военные вели раненого слодата КНДР через минное поле, когда российская артиллерия начала обстрел, пытаясь избавиться как от северокорейцев, так и от украинцев.

"Россияне использовали все ресурсы, которые имели на тот момент, просто чтобы избавиться и от корейцев, и от нас", - рассказал Грин.

Пленный 20-летний солдат заявил, что не знал, где находится и что воюет против Украины. Во время допроса он спросил, являются ли украинцы хорошими людьми, а когда получил утвердительный ответ, сказал: "Я хочу здесь жить."

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о захвате двух северокорейцев и предложил их обменять на украинских военнопленных, находящихся в России. Во время церемонии в Киеве Зеленский наградил медалями спецназовцев, которые приняли участие в этой опасной операции.

Захват этих северокорейских солдат позволит получить важную информацию об их подготовке, жизни в Северной Корее и роли в войне.

"Они служат живым доказательством незаконного участия Северной Кореи в войне России", - заявил директор корейского отдела Human Rights Foundation Ли Сонмин.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

ВСУ взяли в плен первых военных из КНДР - что известно

Напомним, 12 января стало известно, что украинские силы взяли в плен первых северокорейских военных в Курской области. Один из них имел при себе российский военный билет, выданный в 2024 году.

Южная Корея рассматривает возможность перевода северокорейских солдат, захваченных Украиной, на свою территорию. Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что планирует провести консультации с Украиной по этому вопросу, поскольку по Конституции Южная Корея признает всех жителей Корейского полуострова своими гражданами. Однако, по словам представителя МИД, ни один из двух захваченных солдат не выражал желания перейти на сторону Южной Кореи.

Как сообщал Главред, представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что с северокорейскими пленными работают специалисты, которые хорошо знакомы с особенностями КНДР. Он подчеркнул важность информации, которую Украина может получить от пленных, и отметил, что это "правильный и нужный для Украины инцидент".

Читайте также:

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред