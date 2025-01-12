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ВСУ наносят впечатляющие потери штурмовикам КНДР: в ISW раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
12 января 2025, 15:20
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СБУ заявила, что украинские власти сотрудничают с южнокорейской разведкой.
ВСУ наносят впечатляющие потери штурмовикам КНДР: в ISW раскрыли угрозы
ВСУ уничтожают бойцов КНДР / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Ключевые тезисы аналитиков ISW:

  • ВСУ захватили первых северокорейских военнопленных на Курщине
  • Северокорейская армия разворачивает большие штурмовые группы для наступления

Аналитики Института изучения войны заявили о том, что развертывание больших штурмовых групп военных КНДР для ведения боевых действий на стороне РФ, несмотря на частые удары украинских беспилотников, способствует вероятному высокому уровню потерь со стороны КНДР.

Как сообщают аналитики ISW, что украинские силы захватили первых северокорейских военнопленных в Курской области. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила 11 января, что 9 января украинские Силы специальных операций взяли в плен северокорейского солдата в Курской области, а недавно украинские десантно-штурмовые войска захватили второго северокорейского солдата в этом районе.

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СБУ заявила, что украинские власти сотрудничают с южнокорейской разведкой для общения с военнопленными, поскольку они не разговаривают ни на английском, ни на русском, ни на украинском языках.

Один из военнопленных имел при себе российский военный билет Республики Тува, который, по сообщениям, российские власти выдали ему осенью 2024 года.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Военнопленный рассказал, что он прошел обучение по координации действий с российскими войсками лишь в течение одной недели перед отправкой на боевые действия и что он думал, что едет на обучение в Россию, а не на войну в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обычно российские или северокорейские силы убивают раненых северокорейских военнослужащих, чтобы скрыть свое участие в войне.

"По сообщениям, северокорейские силы разворачивают большие штурмовые группы для ведения боевых действий, несмотря на частые удары украинских беспилотников, что, вероятно, способствует высокому уровню потерь со стороны Северной Кореи и, вероятно, повлияет на уроки, которые северокорейское военное командование вынесет из боевых действий в этой войне", - сообщили аналитики ISW.

Войска КНДР против ВСУ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что северокорейский пленный раскрыл правду о потерях военных из КНДР. По его словам, среди солдат из КНДР у России были "значительные потери", что неоднократно подтверждали официальные ведомства цивилизованных стран мира, в том числе и Украины.

В МИД Украины заявили об угрозах для Европы после взятия в плен военных из КНДР. Андрей Сибига сообщил, что участие в захватнической войне против Украины принимают регулярные войска КНДР, а не наемники, что является угрозой для Индо-Тихоокеанского региона.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии сообщил, что армия РФ и КНДР утопает в потерях. Подразделения из КНДР, которые действуют на курском направлении, несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери.

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