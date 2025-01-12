'Россияне пытаются обойти Покровск': в ВСУ оценили угрозу окружения города

Тактика российских оккупационных войск может свидетельствовать об отсутствии преимущества РФ в бронетехнике и намерении ее экономить, отметили в ВСУ.

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В ВСУ оценили угрозу окружения Покровска / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, 22-я отдельная механизированная бригада

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Россияне пытаются обойти Покровск и Мирноград

Цель врага заключается в том, чтобы создать угрозу для логистических путей Сил обороны Украины

Российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаясь обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

По его словам, россияне избегают лобовых атак, выбирая маршрут через малые населенные пункты, преимущественно к югу от городов.

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"Пытаются зацепиться в поселках и оттуда обрезать логистические цепочки, чтобы потом не идти на хорошо подготовленную оборону, которая уже там есть", - сказал Виктор Трегубов.

Майор Трегубов отметил, что их цель - создать угрозу для логистики украинских войск, а попыток окружить украинские силы не зафиксировано.

Эта тактика, по словам Трегубова, свидетельствует о том, что российские войска больше не имеют значительного преимущества в технике и личном составе, как это было раньше.

"Они уже должны его экономить, должны делать не так, как обычно делали россияне, когда они просто лезут вперед в надежде как можно быстрее захватить определенный участок территории и получить какие-то награды для генералов, несмотря на потери среди личного состава. Сейчас они начинают делать это более осторожно", - констатировал представитель ОСУВ "Хортица".

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение нескольких месяцев российские войска пытаются захватить Покровск в Донецкой области, сосредоточив на этом направлении значительные силы и ресурсы. Однако, как отмечают украинские военные, у врага появилась новая стратегическая цель. В комментарии для УП командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов и другие военнослужащие сообщили, что российская армия стремится приблизиться к Днепропетровской области. Вместо прямого штурма Покровска противник пытается обойти город с юга на запад.

Ситуация в Покровске остается напряженной, бои продолжаются, и оккупантам удалось приблизиться к окраинам города. По словам руководителя Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, критическая инфраструктура уничтожена, а обстрелы усиливаются.

Он отметил, что враг находится менее чем в трех километрах от города, который остался без электричества, газа и водоснабжения, и ситуация ухудшается с каждым днем.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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