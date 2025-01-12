'Давление врага усилится': стали известны последствия выхода ВСУ из Курахово

После выхода из Курахово, украинские войска вынуждены будут отступить еще на 5-7 километров для стабилизации линии фронта, отметил аналитик.

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Стали известны последствия выхода ВСУ из Курахово / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Ситуация в Курахово крайне сложная

30% Курахово находится под контролем ВСУ

Вывод украинских войск из Курахово будет вполне логичным решением

Украинские защитники в Курахово находятся в крайне сложной ситуации, и уход ВСУ из города выглядит вполне обоснованным и неизбежным. Об этом в эфире Украинского Радио заявил основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, на севере города расположено водохранилище, где россияне взорвали дамбу и слили воду, что позволило им существенно продвинуться по северному флангу. На южном фланге они также зашли глубоко и приблизились к единственной дороге, через которую осуществляется снабжение в Курахово.

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"Кроме того, огнем артиллерии, управляемыми авиабомбами они уничтожили абсолютно все дома, которые могли быть укреплениями для ВСУ и поэтому остатки нашей обороны держались или держатся до сих пор на ТЭС", - рассказал он.

Нарожный отметил, что около 30% площади города еще находятся или находились под контролем ВСУ. Однако, по его прогнозу, противник вскоре уничтожит все позиции, где могут удерживаться украинские бойцы, и перекроет линии снабжения - это лишь вопрос времени.

Удерживать Кураховский выступ, когда город находится в "кармане" глубоко на территории, контролируемой врагом, крайне сложно. Поэтому уход ВСУ из Курахово - вполне логичное решение, подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что украинским войскам придется отойти минимум на 5-7 километров от города, что позволит выровнять линию фронта и освободить значительное количество российских сил для дальнейших действий.

"Тысяч 15 там точно есть, которые вот именно вокруг этого выступления находятся на флангах, на фронте, которые атакуют. И это означает, что эти войска будут переброшены на какой-то другой участок фронта, с большой вероятностью на Покровск, на Елизаветовку, на Великую Новоселку. Это означает, что на тех участках давление врага усилится", - спрогнозировал эксперт.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Бои за Курахово - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что вопрос захвата Курахово российскими войсками пока остается открытым. Даже российские пропагандистские ресурсы еще не заявляли об оккупации города, хотя ситуация там действительно сложная.

Военный эксперт, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман подтвердил, что часть Курахово до сих пор находится под контролем украинских сил. По его словам, ТЭЦ, расположенная на западной окраине города, также удерживается ВСУ.

В то же время военный обозреватель Денис Попович заявил, что официальное подтверждение оккупации Курахово российскими войсками может появиться в ближайшее время.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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