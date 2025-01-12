Шольц против помощи Украине: немецкий политолог раскрыл истинную причину

Ключевые тезисы политолога:
- Почему Шольц не утвердил помощь Украине
- Польское правительство также оказывало значительное давление
Немецкий политолог Сергей Сумленный сообщил, что Германия на заседании группы "Рамштайн" не утвердила помощь Украине. Причина кроется в канцлере Олафе Шольце.
Политолог подчеркнул, что вся помощь, которую Шольц согласовывал ранее, была результатом масштабного давления - как со стороны правительственной коалиции. В частности, речь идет и о вице-канцлере Роберте Габеке, и о международном сообществе.
"Польское правительство также оказывало значительное давление. Перед тем, как Германия предоставила Украине танки "Леопард", президент Польши лично посетил Украину и требовал от Германии передать эти танки", - сказал Сергей Сумленный в эфире 24 Канала.
Он добавил, что Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит Шольц, тоже отражает его позицию. Вся ее верхушка стремится после окончания войны восстановить отношения с Москвой. Поэтому вопрос не в том, почему Шольц согласился предоставить Украине 20 "Леопардов" или другую помощь, а в том, почему он в своем последнем интервью заявил, что не видит военную помощь Украине необходимой.
"Все, что мы видим сейчас, соревнуемся о том, что Шольц делает лишь то, к чему его заставляют. Делать это он свободно, а все, что может не делать, он избегает. Это соответствует его стратегическому видению: не портить окончательно отношения с Москвой", - пояснил Сумленный.
Политолог считает, что Шольц стремится покинуть пост, не согласовывая новые пакеты помощи, и переложить всю ответственность на будущее правительство. Таким образом, поддержка на несколько месяцев может стать новой реальной. Вероятнее всего, замечает Сумленный, новый пакет помощи от Германии будет согласован не раньше мая-июня, когда новое правительство будет сформировано и сможет полноценно работать.
Военная помощь - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в СМИ раскрыли, почему на самом деле Шольц против нового пакета помощи Украине. В правительстве уже несколько недель продолжаются спор относительно дополнительной военной помощи для Украины. Известно, что содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны.
Стало известно, что Украине передадут $1,1 миллиарда. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость.
США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Этот пакет будет последним пакетом военной помощи Украине во времена администрации президента США Джо Байдена. Помощь включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны и больше снарядов.
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