'Дальше будем отступать': ситуация в районе Курахово обостряется - детали

Сейчас по флангам армия РФ движется в сторону Улаклы, Константинополя.

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Ситуация в районе Курахово / коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное из заявления эксперта:

Оккупация россиянами Курахово - вопрос времени

Проблемы для Курахово начались после ухода ВСУ из Угледара

Россияне могли захватить Курахово еще в декабре 2024 года

Официальное подтверждение оккупации россиянами города Курахово Донецкой области - это вопрос "ближайшего времени". Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Дальше будем отступать... Сейчас по флангам российская армия протягивает свои клещи в сторону Улаклы, Константинополя. Где теоретически мы могли бы занять новую линию обороны, чтобы держать это направление. Но устойчивость этой линии будет зависеть от того, как будет действовать враг на флангах. К югу от этой трассы и на севере. С севера враг сейчас пытается продвигаться, обойдя Кураховское водохранилище", - сказал он. видео дня

По его словам, проблемы для Курахово начались после ухода Сил обороны Украины из Угледара.

Попович также подчеркнул, что россияне могли захватить Курахово еще в декабре 2024 года, однако Силам обороны удалось отсрочить этот процесс.

"После того, как мы оставили Угледар, удерживать Курахово было крайне неудобно из-за особенностей этого фронта. Почему это произошло - враг сейчас безусловно имеет численное преимущество. Второе - была неготовность с точки зрения фортификаций на определенных участках фронта в течение этой истории с Курахово. И в-третьих, это были определенные организационные проблемы в управлении и слаженности у украинских войск", - подытожил военный обозреватель.

Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация возле Курахово - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 11 января аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что российские захватчики оккупировали Курахово в Донецкой области.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что украинские военные имеют позиции в пределах Курахово, россияне не оккупировали город полностью.

В то же время, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров считает, что Украина потеряла Курахово Донецкой области из-за превосходства противника в численности и вооружении.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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