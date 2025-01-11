ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

Что сказал Трегубов:
- В районе Курахово идут бои
- Украинские позиции держатся на ТЭС
- Город стерт в щебень
Несмотря на мрачные сообщения, по состоянию на утро 11 января Силы обороны удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области. С такой информацией выступил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне. Студия".
Как пояснил Трегубов, украинские военные имеют позиции в пределах Курахово, россияне не оккупировали город полностью.
"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе украинские позиции держатся на ТЭС, которая входит в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать", - говорит Трегубов.
Что происходит в Курахово - детали
Главред со ссылкой на DeepState сегодня сообщил, что армия РФ оккупировала Курахово. Также оккупанты продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки в Донецкой области.
Также стало известно, что позиции ВСУ разрушены на трех направлениях. Несмотря на это, мероприятия по выявлению и ликвидации штурмовых групп врага продолжаются.
Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло подтвердил, что россияне готовят наступление на трех важных направлениях. По его словам, РФ фактически заняла Курахово.
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Где находится Курахово
Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно.
Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.
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