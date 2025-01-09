РФ фактически заняла Курахово: враг готовит наступление на трех важных направлениях

К востоку от Мирнограда россияне пытаются перерезать трассу Покровск-Константиновка.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Жмайло:

Россияне хотят перерезать трассу Покровск-Константиновка - какая угроза

Существует риск окружения полного Покровского направления

Под угрозой продолжают быть Торецк и Времен Яр

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что россияне планируют огибать Покровск с западной части.

"Что касается ситуации на Донецком направлении, к сожалению, должны констатировать, что враг фактически занял город Курахово. Там продолжаются еще тяжелые бои. В большинстве, к сожалению, россияне имеют продвижение на ТЭС. Пытаются полностью оккупировать населенный пункт Старые Терны. Фактически на Покровском направлении, которое для россиян в Донецкой области является основным, они планируют огибать город Покровск непосредственно с западной его части. Прорываются к одной из автодорог, потому что Покровск - это все-таки город, который имеет девять основных транспортных артерий, по которым осуществляется обеспечение логистики наших Сил обороны", - рассказал он в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

Дмитрий Жмайло также сообщил, что к востоку от Мирнограда россияне пытаются перерезать трассу Покровск-Константиновка.

"Пока, к счастью, им не удается так стремительно продвигаться, как это, например, было в ноябре, когда они фактически за сутки могли овладеть до 30 квадратных километров украинской земли. Враг так же выдыхается, учитывая те огромные потери, которые он несет. Кроме того, россияне пытаются восточнее Мирнограда перерезать важную трассу Покровск-Константиновка. Пару дней назад они, к сожалению, смогли оккупировать населенный пункт Воздвиженка. И фактически, можно даже сказать, что акцент на наступательных действиях непосредственно на Покровском направлении переместился именно туда", - сказал эксперт.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

По его словам у россиян есть еще три важные точки, где они пытаются достичь успеха, кроме Покровского направления.

"Это, во-первых, если подвигаться на юг, Великая Новоселка. И уже есть информация, что враг учитывая те части, которые штурмовали город Курахово, перебрасывает именно на это направление. Их задача, конечно же, окружить этот населенный пункт с севера. Они пытаются продолжать свои штурмовые действия в юго-западной части города. Ну и соответственно, очень много наших аналитиков указывают на то, что существует риск окружения полного, но пока ситуация выглядит так, что как бы там ни было, Силы обороны, будут иметь возможность выхода из этого важного узла обороны. Потому что это главная задача россиян, как и с Угледаром, - срезать вот собственно этот Времовский выступ", - отметил Дмитрий Жмайло.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Военный эксперт отметил, что еще двумя точками напряжения продолжают быть Торецк и Часов Яр, но там, по его словам, большая концентрация Сил обороны Украины.

"Другие две точки напряжения - это Торецк и Часов Яр. Эти города фактически полностью разрушены. Там остаются одни руины. К сожалению, в Торецке и в Часовом Яру враг имеет продвижение, но почему мы так держимся за эти города, потому что, если на Покровско-Кураховском направлении выстраивание нашей обороны по узлам обороны имеет достаточно свои существенные недостатки. И это неудивительно, потому что у нас гораздо меньше людей, гораздо меньше пехотных подразделений. И поэтому россияне, как тараканы, находят щели, пытаются туда просачиваться. То в Торецке, Часовом Яру, вот эти узлы, происходит огромная концентрация наших войск и еще более большая концентрация войск вражеских. И поэтому они просто-напросто равняют город КАБами, они не штурмуют наши позиции, а пытаются их уничтожить дополнительно и огнем артиллерии, и FPV-дронами. Ну и соответственно потери врага на таком узком участке гораздо больше", - сказал он.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Дмитрий Жмайло подчеркнул, что оборона Часового Яра является стратегически важной.

"Мы держимся потому, в частности, и в Часовом Яру есть уже легендарная Королевская 24-я бригада, чтобы не допустить этого рассыпания тараканов, если они овладеют этими населенными пунктами. Причем Часов Яр более важен, потому что это стратегическая высота и россияне планируют, если не дай Бог, этот город упадет, дальше двигаться по кряжу высот, чтобы достигать более прицельным огнем артиллерии большой агломерации городов Константиновка, Славянск, Краматорск и другие города", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

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