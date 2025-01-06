Открытая рана для Путина: ВСУ за два дня серьезно напугали врага на Курщине

ВСУ наносят России серьезные потери на ее же, собственной территории, что очень болит Путину, говорит Тимочко.

https://glavred.info/ukraine/otkrytaya-rana-dlya-putina-vsu-serezno-napugali-vraga-na-kurshchine-timochko-10627961.html Ссылка скопирована

ВСУ переиграли Путина на Курщине / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, сайт Кремля, скриншот

Ключевое из заявлений Тимочко:

Вопрос Курской области очень болит диктатору

У Путина большие проблемы в организации противодействия ВСУ

Стратегического замысла операции в Курской области не знает абсолютно никто, кроме командования Сил обороны. Однако, как убежден председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, она является чрезвычайно важной.

Более того, в комментарии 24 Каналу он подчеркнул, что в заявлениях, где пытаются преуменьшить значение операции на Курщине, чувствуется рука России.

видео дня

По словам Тимочко, украинцам на территории России удается сковывать 70-тысячную группировку врага, да еще и уничтожать и агрессорские войска, и технику.

Именно вопрос Курщины - очень болит Путину и россиянам.

"Внимание их военкоров, "блогеров", которых еще не задавили и не посадили в тюрьму, приковано именно к Курщине. Конечно, они реагируют на любые изменения постоянства их войск. Они не паникуют, но распространяют неприятную для них информацию. В любом случае Курщина - это территория России, и все потери с точки зрения гражданских, инфраструктуры, которые могли происходить на территории Украины, происходят на территории России", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко еще раз подтвердил, что враг несет просто космические потери на своей собственной территории.

"Для Путина этот вопрос становится очень острым, очень болезненным. Они будут прилагать все усилия, чтобы противодействовать ВСУ. Если активизация боевых действий там состоялась, и российская разведка на своей территории в очередной раз не досмотрела, не сумела оценить положение дел, не увидела перемещения наших дополнительных сил, концентрацию ударных направлений, это свидетельствует, что у них есть большие проблемы в организации противодействия ВСУ на российской территории", - подчеркнул Тимочко.

Контрнаступление ВСУ в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, 5 января ВСУ пошли в масштабные атаки в Курской области. Такой масштабный удар украинской армии стал неожиданностью для врага.

Впоследствии стала известна цель нового контрнаступления ВСУ на Курщине. Все выглядит так, что главная цель заключается в проведении отвлекающих и сковывающих маневров, чтобы заставить врага перемещать свои войска с других участков фронта.

Стоит отметить, что Главком Сирский не просто так посетил Курскую область накануне активизации украинских наступательных операций. Также и военно-политический обозреватель Александр Коваленко поделился деталями, как Силы обороны наступают на Курщине.

Больше новостей о Курской области:

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред