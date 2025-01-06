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Позиции ВСУ в Курской области повлияют на ход переговоров с РФ - Блинкен

Мария Николишин
6 января 2025, 10:45
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Администрация Джо Байдена продолжает оказывать Киеву масштабную помощь в сфере безопасности.
Позиции ВСУ в Курской области повлияют на ход переговоров с РФ - Блинкен
Операция ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

  • России не выгодна оккупация своих территорий
  • Позиция Украины в Курске повлияет на ход переговоров
  • РФ не откажется от своих имперских амбиций

Позиция украинских сил в Курске, на территории России, является критической для любых потенциальных переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Barron's.

По его словам, России не выгодна оккупация своих территорий, хотя она и не планирует подписывать окончательный мирный договор. Однако, позиция Украины в Курске "повлияет на ход будущих переговоров".

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"Их (украинская - ред.) позиция в Курске является важной, потому что, безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в ближайший год", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что администрация Джо Байдена продолжает оказывать Киеву масштабную помощь в сфере безопасности, чтобы поддержать его в противостоянии российской агрессии.

Кроме того, госсекретарь США добавил, что даже в случае прекращения огня Россия, под руководством Владимира Путина, не откажется от своих имперских амбиций.

Американские чиновники и раньше, и сейчас считают, что линия фронта в Украине существенно не изменится. Однако в прошлом году Украина неожиданно достигла немалого успеха в Курской области.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, российские оккупанты пошли в наступление в Курской области в направлении границы с Сумской областью. Враг проводит наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку.

В то же время, CNN пишет, что Украина могла начать новое наступление в Курской области с целью улучшения своей позиции на вероятных переговорах о прекращении огня.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области. У захватчиков значительные потери.

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Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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